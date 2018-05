Notiks pirmais Rīgas Performances festivāls 'Starptelpa'

Foto: Publicitātes foto

No 11. līdz 17. jūnijam Rīgā norisināsies pirmais starptautiskais Rīgas Performances festivāls "Starptelpa". To rīko Mākslinieku rezidences centrs "MĀ Telpa" un Kaņepes Kultūras centrs sadarbībā ar RISEBA arhitektūras un mediju centrs H206. Festivālā notiks meistarklases, performances un izglītojošas lekcijas; tajā piedalīsies vairāk nekā 30 mākslinieki no 18 valstīm. Plānots, ka turpmāk šāds festivāls notiks ikgadēji, portālu "Delfi" informē rīkotāji.