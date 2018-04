25. aprīlī pulksten 18.30 Latvijas paviljona "Together and Apart" Venēcijas arhitektūras biennālē kuratori aicina uz stāstījumu par fotogrāfijas nozīmi arhitektūras atspoguļošanā un izpratnē "ISSP Galerijā", portālu "Delfi" informē galerijas pārstāvji.

"Together and Apart" kuratoru komandas stāstījums "Daudzdzīvokļu nami Latvijas ainavā" sniegs ieskatu izstādes gatavošanas procesā un pievērsīsies fotogrāfijas nozīmei tajā. Latvijas paviljonam Venēcijā fotogrāfiju sērijas ar daudzdzīvokļu namiem veidojuši Ieva Raudsepa un Reinis Hofmanis. Izstādē un to pavadošajā grāmatā izmantoti arī foto materiāli no Latvijas arhīviem, kas atklāj zīmīgas epizodes gan arhitektūras, gan valsts vēsturē. Pēc stāstījuma – laiks jautājumiem un diskusijai.

Latvijas ekspozīcija 2018. gada Venēcijas arhitektūras biennālē apskatīs daudzdzīvokļu namu kā arhitektūras kategoriju, kas vienlaicīgi piedāvā dzīvi kopā un atsevišķi – kaut arī dzīvoklis sniedz iespēju norobežoties no ārpasaules, tas vienmēr ir arī daļa no kopīgas struktūras. Gandrīz divas trešdaļas Latvijas iedzīvotāju dzīvo daudzdzīvokļu namos, kas ir augstākais īpatsvars visā Eiropā; tomēr gan eksperimenti dzīvojamo namu arhitektūrā, gan plašākas diskusijas par to, kādā vidē dzīvot modernai Latvijas sabiedrībai, ir lielā mērā pazudušas no arhitektūras diskursa.

Latvijas paviljonu "Together and Apart" veido kuratoru komanda – arhitekte un urbāniste Evelīna Ozola, arhitekts Matīss Groskaufmanis, scenogrāfe Anda Skrējāne un Latvijas Jaunā teātra institūta vadītāja Gundega Laiviņa.

Vēl līdz 5. maijam "ISSP Galerijā" skatāma Krievijas fotogrāfu Aleksandra Gronska un Ksenijas Babuškinas izstāde "Shēma", kuras uzmanības centrā ir daudzdzīvokļu namu rajoni dažādās pasaules valstīs un telpas uztvere caur fotogrāfijas mediju.

Stāstījums notiks latviešu valodā; ieeja – bez maksas. "ISSP Galerijas" adrese: Berga Bazārs, Marijas iela 13 k-3.