Brazīlijā no 14. novembra līdz 18. novembrim norisināsies pirmais Latviešu Kultūras festivāls Brazīlijā, liecina informācija portālā "latviesi.com".

Četru dienu garumā notiks dažādas mākslas izstādes, tirdziņi ar latviešu ēdieniem un rokdarbiem, dažādi muzikālie uzvedumi ar koru un tautas deju kopu dalību, kuri 17. novembra vakarā noslēgsies ar muzikālo lieluzvedumu "Ar Latviju sirdī".

Lieluzvedumā piedalīsies apvienotais BLKA koris ar dziedātājiem no dažādām Brazīlijas pilsētām, TDK "Dzirnas" no Cēsīm, Latvijā un TDK "Staburags" no Ižuī, Brazīlijā.

Festivāla laikā no 14. novembra līdz 15. novembrim norisināsies arī Dienvidamerikas un Karību latviešu apvienības (DAKLA) kongress un korporācijas "Imerija" tikšanās. Šī būs pirmā DAKLA biedru tikšanās kopš apvienības priekšsēža krēsls tika pārnests uz Brazīliju.

Festivāls norisināsies par godu Latvijas valsts simtgadei sadarbībā ar Kultūras ministriju un Pasaules Brīvo Latviešu apvienību.