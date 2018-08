Nedēļas nogalē – no 17. līdz 19. augustam – tiks svinēti Rīgas svētki , pacilājošu noskaņu radot ne tikai pilsētas centrā, bet arī apkaimēs. Svētku laikā ikvienam būs iespēja skatīt īpaši veidotas izstādes, izbaudīt koncertprogrammas, apmeklēt vairākus bērniem veltītus pasākumus un tirdziņus, pusdienot Rīgas svētku restorānā, piedalīties sportiskās aktivitātēs un pabūt kādā no visām 41 svētku norises vietām. "Delfi" piedāvā 10 idejas, kā "noķert" svētku atmosfēru, bet visa "Rīgas svētku" programma atrodama to oficiālajā mājaslapā