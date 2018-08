Pēc 'No zobena saule lēca' norīkoti vilcieni no Vecāķiem uz Rīgu

24. un 25. augusta vakarā Vecāķu pludmalē notiks dejas izrāde "No zobena saule lēca". AS "Pasažieru vilciens" apmeklētāju un dalībnieku ērtībām pēc koncertiem, kuru sākums paredzēts pulksten 23, no Vecāķiem ir norīkojusi īpašus vilcienus, kas ceļā uz Rīgu apstāsies visās pieturās, portālu "Delfi" informē "Pasažieru vilciens" pārstāve Agnese Līcīte.