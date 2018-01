Pirmo Žaņa Lipkes memoriāla iedibināto balvu "Sudraba pagale" saņems vēsturnieks un muzeja "Ebreji Latvijā" dibinātājs Marģers Vestermanis(1925), portālu "Delfi" informē muzeja pārstāvji.

"Marģers Vestermanis ziedojis savu mūžu, lai ebreju glābēju piemiņa Latvijā un pasaulē netiktu aizmirsta, negurstoši vācis liecības par glābējiem un izglābtajiem, nemitīgā darbā aizpildot mazāk zināmo Latvijas vēstures nogriezni. Viņa darbs turpinās joprojām," raksta muzeja pārstāvji.

Marģers Vestermanis saņems balvu Žaņa Lipkes dzimšanas dienā 1. februārī pulksten 15.00 un nolasīs lekciju par ebreju glābēju motivāciju "Stāsts par neiespējamo". Ieeja pasākumā bez maksas.

Balva iedibināta Žaņa Lipkes 118. dzimšanas dienā, tās mērķis ir godināt un atcerēties tos Latvijas iedzīvotājus, kuri nesavtīgi cīnījušies par cilvēku dzīvības un cieņas saglabāšanu totalitāro režīmu noziegumu laikā.

"Mēs vēlamies izcelt tos Latvijas cilvēkus, kuru pašaizliedzīgā darbība un pilsoniskā drosme sniegusi būtisku un ilgstošu pienesumu Latvijas kā demokrātiskas, plurālistiskas un vienlīdzīgas valsts saglabāšanai un ilgtspējai," teikts muzeja paziņojumā.

"Sudraba pagale" saistās ar Žaņa Lipkes glābšanas darbu – tieši zem malkas kaudzes tika paslēpta viena no ieejām bunkurā, kurā ebreji bija raduši glābiņu no vajāšanas un drošas nāves. Katram no Lipkes draugiem un palīgiem bija jāiegulda daļa no sevis, lai nosargātu līdzcilvēkus.

"Viena pagale nedeg - Žanis Lipke spēja aizdegt arī citus, iedvesmojot četrus gadus ilgajam ikdienas varoņdarbam. Viņa piemērs palīdz saskatīt līdzcilvēkā absolūtu vērtību, neraugoties uz tautību vai reliģisko piederību un laikmetu," raksta muzeja pārstāvji.

"Sudraba pagali" veidojis mākslinieks Aigars Bikše.

Adrese: Ķīpsala, Mazais Balasta dambis 9.