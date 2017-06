Pliks un laimīgs jeb Ko šogad vilks mugurā 'Positivus' apmeklētāji

To, ka "Positivus" festivāls ir ne tikai dzīres melomāniem, bet arī iespēja parādīt savu krāšņo stila un gaumes izjūtu, ir zināms jau kopš festivāla pirmsākumiem. Jūnijā, kad līdz pasākuma startam bija palicis nepilns mēnesis, "Positivus" rīkotāji kopā ar modes blogeri Agniju Griguli izsludināja konkursu, kurā ikviens no potenciālajiem festivāla apmeklētājiem "Facebook" varēja pastāstīt, kā plāno tērpties tik gaidītajā nedēļas nogalē un laimēt ielūgumus uz festivālu. Laimīgie uzvarētāji jau noskaidroti, tomēr interesantā statistika paliek. Kādas būs šā gada "Positivus" modes tendences, vai savu uzvaras gājienu turpinās mākslīgo ziedu vainagi un spalvu galvasrotas, vai kāds būs tik drosmīgs/drosmīga, ka Salacgrīvā demonstrēs jaunāko festivālu modes tendenci – gliteriem un spīguļiem rotātas kailas krūtis , kas savu popularitātes zenītu šogad piedzīvoja Glastonberijas festivālā? Uz to atbildes meklējām "Positivus" rīkotajā aptaujā.