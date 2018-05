Polijas kultūras ministrs Pjotrs Gliņskis trešdien, 9. maijā, izturēja neuzticības balsojumu parlamentā, kur viņš tika apsūdzēts valsts naudas izšķiešanā par to, ka bija samaksājis 100 miljonus eiro par mākslas darbu kolekciju, kuras sastāvā ir slavena Leonardo da Vinči glezna "Dāma ar sermuliņu".

Gliņskis 2016. gadā nopirka šo kolekciju Polijas valstij no Spānijas poļu aristokrāta kņaza Ādama Karola Čartoriska, kurš ir bijušā Spānijas karaļa Huana Karlosa brālēns. Šajā kolekcijā ir apmēram 86 000 priekšmetu, tai skaitā Rembranta darbi un objekti, kas ir ar lielu vēsturisku vērtību poļu tautai.

Gļinska kritiķi apgalvoja, ka šis darījums nebija vajadzīgs, jo šī kolekcija jau sākotnēji bija iecerēta kā Polijas īpašums un bija saistīta ar poļiem kopš 18. gadsimta. Kolekciju kā dāvanu Polijai aizsāka kņaziene Izabela Čartoriska jau 18. gadsimta deviņdesmitajos gados, bet tā vēstures gaitā daudz ko bija pārcietusi.

Gliņska pretinieki arī uzsvēra, ka šī nauda, kas bijusi paredzēta Polijas kultūras subsidēšanai caur Čartoriska fondu, tā vietā tika pārskaitīta uz kontu Luksemburgā. Fonds to izskaidroja ar neskaidriem finanšu noteikumiem Polijā.

Gliņskis uzstāja, ka šie mākslas darbi nebija juridiski piesaistīti Polijai un to nopirkšana par summu, kas bija tikai daļa no to vērtības, apstiprināja šo darbu piederību Polijai.

Viņš arī norādīja, ka minētā da Vinči glezna, kas ir Polijas vērtīgākais mākslas darbs, pirms tam bija vairākkārt ceļojusi pa dažādām valstīm, izraisot mākslas ekspertu bažas par tās drošību.

Gliņskis bez problēmām izturēja neuzticības balsojumu parlamentā, kurā dominē valdošā konservatīvā partija "Likums un taisnīgums" (PiS). Ierosinājums izteikt viņam neuzticību tika noraidīts ar 237 balsīm pret 188, trim deputātiem atturoties.

Atgādinām, ka citu Leonardo da Vinči darbu "Salvator Mundi" ("Pasaules glābējs") pērn iegādājās jaunais Abūdabī Luvras muzejs par 450 miljoniem ASV dolāru.