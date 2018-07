Jau ceturtdien, 19. jūlijā, pulksten 17.00 tiks sagaidīti pirmie "Positivus" festivāla apmeklētāji, kuri varēs apmesties telšu pilsētiņā. Tiem, kas uz festivālu dosies ar savu automašīnu būs gaidāmas nelielas izmaiņas ceļā uz festivāla autostāvvietu, kā arī ceļa posmā uz Salacgrīvu gaidāmi nelieli satiksmes ierobežojumi.

Šogad iebraukšana autostāvvietā būs jaunā vietā. Ierodoties Salacgrīvā, būs nepieciešams rūpīgi sekot līdzi ceļa malā izvietotajām norādēm. Iebraukšana festivāla oficiālajā autostāvvietā būs no citas puses. Uzreiz aiz "Circle K" degvielas uzpildes stacijas būs nepieciešams nogriezies uz Zaļo ielu, tālāk, sekojot līdzi norādēm vai ievadot navigācijas sistēmā Zaļā iela 19, tiks sasniegts galamērķis.

Maksa par iebraukšanu "Positivus" oficiālajā autostāvvietā ir 8 eiro un tā tiek noteikta par katru iebraukšanas reizi, neatkarīgi no stāvvietā pavadīto stundu skaita. Ja festivāla laikā paredzēts vairākkārt iebraukt un izbraukt no autostāvvietas, iesākām iegādāties abonementu, kura cena ir 20 eiro.

Saistībā ar ceļu remontdarbiem, gaidāmi arī pavisam nelieli satiksmes ierobežojumi ceļā uz Salacgrīvu, tāpēc festivāla rīkotāji iesaka plānot laicīgi savu izbraukšanu uz festivālu. Posmā no Duntes līdz un Svētciemam tiek veikti remontdarbi, līdz ar to šajā objektā būs ātruma ierobežojums 70 km/h.

Positivus telšu pilsētiņa un oficiālā autostāvvieta apmeklētājiem tiks atvērta jau no ceturtdienas, 19. jūlija, pulksten 17.00, savukārt "Positivus" festivāla teritorija – no piektdienas, 20. jūlija, pulksten 12.00.

Festivāla galvenie mākslinieki ir "Nick Cave & The Bad Seeds", "The Prodigy" un "Years & Years". Salacgrīvā šogad uzstāsies arī tādi mākslinieki kā Tove Lo, Mura Masa, Lauv, Torres, "The Barr Brothers", Youngr, Jeremy Loops, Marlon Williams, Ivan Dorn, MESA, "Dagamba", Noëp, Confidence Man, Justinas Jarutis, Juris Kaukulis un "Jauno Jāņu orķestris", Vladislavs Nastavševs/"Ezeri", Edavārdi, "Frankie Animal", ansis, "Tehnikums", "The Family Dog", "Autographic", Praga II, "nesen", "Polifauna", "Laika suns", "Regīna", "Sigma", GBDJ un daudzi citi.

Biļetes uz festivālu nopērkamas "Positivus" mājaslapā un "Biļešu servisa" kasēs, kā arī internetā.