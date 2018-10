Raiņa un Aspazijas mājā, Baznīcas ielā 30, Rīgā oktobrī, novembrī un decembrī notiks trīs žurnālistes Ritas Rudušas vadīti diskusiju vakari par mūsdienās aktuālām sociālpolitiskām tēmām, kas savulaik bija aktuālas arī Rainim un Aspazijai. Pasākumos tiks diskutēts par feminismu, preskriptīvismu valodā un tikumības un radošuma attiecībām, portālu "Delfi" informē Memoriālo muzeju apvienības pārstāvji.

Cikla pirmais vakars būs veltīts tikumībai. Diskusija notiks 9. oktobrī pulksten 19.00.

Diskusija skars jautājumus – kas ir mūsu "morālais kompass" un vērtības Raiņa laikā un tagad, kas ir mainījies un kādēļ? Vai valsts var reglamentēt mūsu sirdsapziņu? Kāpēc mūsu kopumā sekulārajā vērtību sistēmā iezogas tradicionālo vērtību naratīvi, kas parasti raksturīgi reliģiski konservatīvām kopienām?

"Diskusiju cikla tēmas izvēlētas, lai sasaistītu šodien sabiedrībai svarīgus domas priekšmetus ar Raiņa un Aspazijas publicistikā aplūkotām tēmām. Diskusijās aplūkosim, ko Rainis un Aspazija rakstījuši par attiecīgajām tēmām – tikumība, feminisms, valoda – padomāsim, kā uzsvari ir mainījušies kopš viņu laika, vai un cik esam progresējuši vai, gluži otrādi, regresējuši, un kādā kontekstā par konkrēto jēdzienu šodien būtu svarīgi runāt," komentē diskusiju cikla vadītāja Rita Ruduša.

Diskusijas dalībnieki būs: Klāvs Sedlenieks, sociālantropologs, Rīgas Stradiņa universitātes docents un maģistrantūras programmas "Sociālā antropoloģija" vadītājs, viens no Latvijas Antropologu biedrības dibinātājiem; Ieva Viese-Vigula, rakstniece un kinokritiķe, beigusi Audiovizuālās kultūras un Kultūras teorijas programmas Latvijas Kultūras akadēmijā. Pēta animāciju, it sevišķi animācijas filmu aizsācēju Latvijā Rozes Stiebras un Anša Bērziņa daiļradi; Raimonds Ķirķis, dzejnieks, literatūrkritiķis, studē Latvijas Kultūras akadēmijā, vada "Radio NABA" raidījumu "Bron-Hīts", atdzejojis no persiešu valodas; Džemma Sudraba, komiķe, vada podkāstu "Starp mums, meitenēm, runājot", kurā ik mēnesi viesojas sievietes, kas asā un asprātīgā veidā runā par mūsdienu sabiedrības un sieviešu tiesību jautājumiem.

Ieeja pasākumā bez maksas.