Rīgas Starptautiskā laikmetīgās mākslas biennāles (RIBOCA) programmā ceturtdien, 2. augustā, pulksten 18.00 notiks pirmais ārstniecisko istabas augu simpozijs Rīgā, portālu "Delfi" informē RIBOCA rīkotāji.

Simpozijs notiks kopā ar Somijā dzīvojošu mākslinieku tandēmu Sašu Hūberi (Sasha Huber) un Petri Sāriko (Petri Saarikko), sadarbībā ar telpaugu apmaiņas punkta Rīgā "Mājas svētība" idejas autorēm un vairākiem īpašiem viesiem. Simpozijā tiks pārspriesti gan mītos un mutvārdu folklorā, gan zinātniskos faktos balstīti priekšstati par istabaugu īpašībām un iespējām tos pielietot ārstniecībā.

Pasākums notiks pie LU bijušās Bioloģijas fakultātes ēkas (Kronvalda bulvāris 4). ikviens interesents aicināts iepazīt istabas augu dziedināšanas tradīcijas, fokusējoties uz mūsu dzīves telpas – māju palodzes aptieciņu. Ārstniecisko istabaugu simpozijā ar dažādiem pieredzes stāstiem dalīsies mākslinieki Saša Hūbere un Petri Sāriko, projekta "Mājas svētība" vadītājas Laura Ziemele un Renāte Pablaka, gan arī farmācijas zinātņu doktore un Organiskās sintēzes institūta farmaceitiskās farmakoloģijas laboratorijas vadītāja Maija Dambrova un farmaceite, Rīgas Stradiņa universitātes doktorante Inga Sīle. Minētie viesi stāstīs par augiem un to īpašībām, kas visbiežāk iekļauti ticējumos, gan arī pastāstīs vairāk par tiem no to fitoķīmijas perspektīvas.

Pasākuma laikā būs iespēja mainīties ar augiem, dāvināt tos un padot tālāk krietni saaugušos, kā arī iegūt jaunus, tāpēc ikviens ir aicināts uz pasākumu ņemt līdzi savus telpaugus – lielus un mazus, stādus un spraudeņus. Ar tiem varēs mainīties un dalīties atvasītēs. Puķupodi un zeme stādīšanai būs sarūpēti.

Dalība simpozijā ir bezmaksas. Tas notiks latviešu valodā.

Simpozija autori, Saša un Petri, ir pētījuši latviešu dziedināšanas tradīcijas un biennāles ietvaros radījuši grāmatu "Dziedināšana Remedies", kas ir turpinājums projektam, kas kopš 2011. gada norisinājies dažādās formās un izteiksmes veidos vairākās valstīs – Zviedrijā, Jaunzēlandē, Austrālijā, Haiti, Krievijā, Vācijā un Tasmānijā. Mākslinieciskais pētniecības projekts grāmatas formātā apskata laikmetīgo pirtī iešanas praksi un ar pirts rituāliem saistītus dziedināšanas paņēmienus. Izdevumu iespējams iegādāties RIBOCA informatīvā centrā un galvenajā izstādes norises vietā – bijušajā Bioloģijas fakultātes ēkā.

Pirmā Rīgas Starptautiskā laikmetīgās mākslas biennālē (Riga International Biennial of Contemporary Art – RIBOCA) piedalās 104 mākslinieki no dažādām pasaules valstīm, un tās ietvaros iespējams iepazīt 141 mākslas darbus astoņās norises vietās Rīgā un Jūrmalā, kā arī pilsētvidē. Biennāles izstādi iespējams aplūkot Latvijas Universitātes bijušajā Bioloģijas fakultātes ēkā (Kronvalda bulvāris 4, Rīga), Kristapa Morberga rezidencē (Z.A.Meirovica bulvāris 12, Rīga), Andrejsalā (Andrejostas iela 29, Rīga), bijušajā tekstilrūpnīcā "Boļševička" (Ganību dambis 30, Rīga), Sporta2 kvartālā (Sporta iela 2, Rīga; ieeja no Hanzas ielas 10), mākslas centrā "Zuzeum" (Lāčplēša iela 101, Rīga), Kaņepes Kultūras centrā (Skolas iela 15, Rīga) un mākslas stacijā "Dubulti' (Zigfrīda Meirovica prospekts 3, Jūrnala). Biennāles vadošā kuratore ir Katerina Gregos, tās dibinātāja un komisāre – Agnija Mirgorodska.