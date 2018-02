No 12. līdz 16. februārim Rīgā pirmo reizi norisināsies Japānas nedēļa, kuras laikā Rīgā viesosies tradicionālās Kabuki dejas izrāde, kā arī notiks Japānas filmu festivāls. Japānas nedēļa tiek rīkota ar mērķi stiprināt Japānas un Latvijas savstarpējās saites, kā arī sniegt iespēju Latvijas iedzīvotājiem dziļāk iepazīt Japānas kultūru, portālu "Delfi" informē Japānas vēstniecības Latvijā pārstāvji.

Kabuki dejas izrāde notiks 12. februārī pulksten 19.00 Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Lielajā zālē. Kabuki ir tradicionālā japāņu teātra forma, kuras aizsākumi meklējami Edo periodā (1603.–1868.). Līdz ar no un bunraku teātriem kabuki ir atzīts par vienu no Japānas trim galvenajām klasiskā teātra formām un ir iekļauts UNESCO nemateriālās kultūras mantojuma sarakstā. Kabuki deja ir viens no kabuki žanriem, kas radies, teātrim attīstoties gadu gaitā.

Izrādē uzstāsies Takamasa Fudžima (Takamasa Fujima) - Japānas tradicionālās dejas izpildītājs, kurš dzimis 1971. gadā Tokijā. Pēc Ņihonas Universitātes Mākslas koledžas dramaturģijas kursa absolvēšanas viņš darbību turpinājis Japānas tradicionālās dejas jaunrades jomā. Takamasa Fudžima kopš 2003. gada piedalās teātra izrādēs un arī veidojis horeogrāfiju dažādu veidu televīzijas lugās un seriālos. Papildus tam, mākslinieks aktīvi piedalījies daudzās deju izrādēs un meistarklasēs ārvalstīs.

Savukārt Japānas filmu festivāls norisināsies kinoteātra "Splendid Palace" Mazajā zālē no 13. līdz 16. februārim. Japānas filmu festivāls ir kļuvis par skatītāju iemīļotu ikgadēju tradīciju un, atsaucoties apmeklētāju vēlmei redzēt nesen uzņemtas japāņu filmas, šī gada festivālā skatītāju uzmanībai tiks piedāvāti četri pēdējos gados tapuši darbi, kurus apvieno tēma "Mūzikas spēks".

Japānas filmu festivāla "Mūzikas spēks" seansi:

13. februārī pulksten 18.30 "Maestro!";

14. februārī pulksten 18.30 "Orķestra trusis un zēns";

15. februārī pulksten 18.30 "Ar dziesmu uz lūpām";

16. februārī pulksten 18.30 "Abraksa svētki"

Ieeja uz visiem pasākumiem ar bezmaksas ieejas kartēm. Sīkāka informācija par ieejas kartēm Japānas vēstniecības mājaslapā.