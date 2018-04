Ceturtdien, 12. aprīlī, pulksten 16.30, Rīgas Starptautiskā laikmetīgās mākslas biennāle RIBOCA ) aicina uz mākslinieces un ķīmiķes Siselas Tolāsas (Sissel Tolaas) lekciju "The World From the Perspective of the Nose", kas norisināsies Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā, Jelgavas ielā 1, portālu "Delfi" informē RIBOCA rīkotāju pārstāve Inese Dābola.