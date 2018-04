Jūnija sākumā Rīgā pirmo reizi Baltijā norisināsies trīs dienu filmu skola "Hollywood Film School", kuras laikā pasniedzējs no Holivudas – Dovs Simenss – sniegs zināšanas par filmu industriju, portālu "Delfi" informē pasākuma rīkotāju pārstāvji.

Pirmajā un otrajā kursa dienā Simenss vērsīs auditorijas uzmanību uz šovbiznesa mākslu, proti, to, kā veidot filmu no tehniskā skatpunkta, plānot budžetus, producēt, izplatīt, savukārt kursa trešajā dienā gaidāms tīklošanās pasākums, kura laikā ievērojamākie producenti un režisori no Baltijas valstīm dalīsies savos veiksmes stāstos, apspriedīs lokālo industriju un tās izaicinājumus, kā arī kursā iegūtās zināšanas pielāgos vietējam tirgum.

Vieslektoru vidū – producente Aija Bērziņa ("Paradīze 89", "Es esmu šeit", "Ar putām uz lūpām"), Sergejs Timoņins ("Kriminālās ekselences fonds" komunikācijas vadītājs), producents Kristians Alhimionoks ("Svingeri", "Nameja Gredzens", "Blēži"), lietuviešu producents Zilvinas Naujokas ("1 Night", "When You Wake Up", "Tadas Blinda. Pradzia") un citi.

Dovs Simenss jau vairāk nekā 30 gadus pasniedz šo kursu daudzviet pasaulē, piedāvājot pieejamu izglītību gan tiem, kuri vēl nav uzsākuši profesionālās gaitas kino industrijā, gan tiem, kas tajā jau darbojas. Simenss šo kursu pasniedzis jau vairāk nekā 34 valstīs. Pie Simensa mācījušies tādi kino nozares pārstāvji kā Kventins Tarantino, Vils Smits, Kristofers Nolans, Džordžs Klūnijs, Gajs Ričijs un citi. Arī Berlināles direktors Dīters Kosliks, kurš pats apmeklējis šo kursu Minhenē, pēc gada Dovu uzaicinājis sniegt kursu Berlīnē.

"Hollywood Film School" Rīgā norisināsies no 2. līdz 4. jūnijam, "Forum Cinemas" telpās. Pasākums notiks angļu valodā, taču būs pieejams sinhronais tulkojums uz latviešu un krievu valodām.

Biļetes pieejamas "Ekasē". Vairāk informācijas mājaslapā.