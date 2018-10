Izskanot festivāla pirmajai nedēļai, 21. oktobrī noslēdzās pirmais Rīgas Starptautiskā kino festivāla virtuālajai realitātei veltīto pasākumu cikls " Riga IFF Goes VR", kas tapis sadarbībā ar "Story Hub".

Pasākuma laikā notika gan starptautisku ekspertu lekcijas, gan tīklošanās pasākumi un hakatons, kuru komandas veidoja tehnoloģiju un radošo industriju eksperti, kā arī studenti, kuri 24 stundu garajā maratonā strādāja pie izglītojošu VR produktu prototipu radīšanas bērniem un jauniešiem.

Komandas hakatonā varēja strādāt gan pie savām idejām, gan izvēlēties kādu no izaicinājumiem, kurus īpaši "Riga IFF Goes VR" sagatavoja Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs, Latvijas Nacionālais mākslas muzejs un kustība "Iespējamā misija", kā arī ceļvedis "Live Riga". VR produktu prototipus vērtēja digitālo un audivizuālo tehnoloģiju vidē strādājoši eksperti, tostarp, Vims Forsvils (Gentes LUCA Mākslas skola Beļģijā), Aleksandrs Hermans (Expanding Focus GmbH, Vācija), Tessa Ratušinska Praisa un Fiona Frānsesa Nikolsone (The OthVR, Lielbritānija), Vims Vuters (Belgian Game Association, Poppins & Wayne, Beļģija), hakatona moderators Edgars Simsons, filmu režisore Marta Elīna Martinsone, kā arī "Story Hub" producentes Marta Kontiņa un Elizabete Palasiosa.

Žūrijas piešķirto veicināšanas balvu – iespēju doties uz "Tech Chill 2019" pasākumu Rīgā – saņēma komandas "Necky" un "112 VR".

"Necky" izstrādāja VR spēles prototipu, kuras mērķis ir trenēt kakla muskuļus. Savukārt "112 VR" izstrādaja VR simulācijas spēli, kas ļauj mācīties, kā rīkoties dažādās trauksmes situācijās.

Balvu par radošāko risinājumu, kas kreatīvā un saistošā veidā parāda laikmetīgās mākslas pasaules redzējumu, saņēma komanda "Contemporary Art", kas strādāja pie Latvijas Laikmetīgās mākslas centra forumulētā izaicinājuma. Komanda balvā ieguva atbalstītāju balvas.

Hakatona "Grand Prix" – iespēju apmeklēt "VRX Europe 2019" konferenci un tehnoloģiju izstādi Amsterdamā, Nīderlandē – saņēma komanda "Newton", kas izveidoja mācību palīgu fizikā bērniem un jauniešiem. Tas interaktīvā veidā virtuālās realitātes medijā palīdzētu bērniem un jauniešiem apgūt un izprast gravitācijas spēku dažādās vidēs.

Komandas "Newton" dalībnieks Armands Blumbergs par piedalīšanos hakatonā saka: "Mēs esam ļoti priecīgi, ka Rīgā notiek pasākumi, kas ir atvērti jaunām idejām un tehnoloģijām. Esam pateicīgi arī Riga IFF par iespēju satikt līdzīgi domājošus cilvēkus, dodot iespēju strādāt ar aktuālām problēmām un to risinājumiem. Mēs esam daudz ko iemācījušies un mums ir izveidojusies brīnišķīga komanda, ar kuru mēs noteikti plānojam sadarboties arī turpmāk."

Jau ziņots, ka Rīga IFF norisinās līdz 31. oktobrim kinoteātros "Splendid Palace", "KSuns", "Kino Bize", kā arī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā un Kaņepes Kultūras centrā. Festivāla laikā notiek vairāk nekā 120 filmu seansi 12 programmās, ko papildina lekcijas, diskusijas un citi pasākumi.