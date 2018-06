Šodien, 11. jūnijā, sācies Latvijas sabiedrisko mediju piešķirtās gada balvas kultūrā "Kilograms kultūras" pirmā pusgada balsojums. Tajā ietverti astoņās kategorijās apkopoti oriģināli, profesionāli un sabiedrībā rezonansi raisījuši darbi, kas tapuši no šī gada janvāra līdz jūnijam, portālu "Delfi" informē LTV pārstāve Krista Luīze Priedīte.

Šogad mainījusies balsošanas sistēma, proti balvas "Kilograms kultūras 2018" ieguvēji tiks noskaidroti tikai trijos balsojumos – pirmā un otrā pusgada, kā arī fināla balsojumā. Tādējādi, atšķirībā no citiem gadiem, visās kategorijās izvirzīts vairāk pretendentu nekā ierasts. No katras kategorijas divi lielāko balsu skaitu saņēmušie darbi tiks virzīti fināla balsojumam, kas norisināsies nākamā gada sākumā. Līdz ar to, finālā katrā kategorijā skatītāji un klausītāji varēs balsot par četriem darbiem. Par pirmā pusgada nominantiem nobalsot iespējams vietnē kgkulturas.lsm.lv. To varēs darīt līdz 22. jūnija pulksten 23.59. Balsot par saviem favorītiem iespējams vienu reizi dienā, autorizējoties ar savu sociālo mediju profilu. Skaidrojot šīs pārmaiņas, LTV Kultūras raidījumu redakcijas vadītāja Ieva Rozentāle raidījumam "Rīta Panorāma" atzina, ka ir nepieciešami šādi periodiski apkopojumi ir nepieciešami, lai fināla balsojumā skatītāji nebūtu aizmirsuši kultūras notikumus gada sākumā. "Šis ir Latvijas simtgades gads, un ir tik daudz pasākumu un notikumu, ka ir grūti brīžiem tos visus aptvert. Mēs vienkārši meklējam iespējas paspēt būt visur," par kultūras dzīves bagātību 2018. gada pirmajā pusē stāsta Rozentāle.

Astoņās kategorijās – mūzika, kino, teātris, vizuālā māksla, literatūra, mantojums, notikums un pārsteigums – izvirzītie darbi Latvijas Radio un Latvijas Televīzijas žūrijas redzējumā atzīti par oriģinālākajiem un kvalitatīvākajiem Latvijas kultūras notikumiem, kas cienīgi cīnīties par iespēju iegūt balvu "Kilograms kultūras". Žūrijā, kā ierasts, darbojas LTV, LR un LSM kultūras jomas profesionāļi – LTV Kultūras raidījumu redakcijas vadītāja Ieva Rozentāle, žurnālistes Eva Johansone, Lilita Eglīte, Anete Lesīte, Daira Āboliņa un Henrieta Verhoustinska, kā arī LR 3 "Radio Klasika" direktore Gunda Vaivode un žurnālisti Orests Silabriedis, Liene Jakovļeva, Justīne Savitska un Toms Treibergs.

Finālam izvirzītie darbi tiks paziņoti 25. jūnijā, savukārt drīzumā tiks izziņota vēl viena īpaša kategorija.

Latvijas Televīzijas un Latvijas Radio gada balvas "Kilograms kultūras 2018" pirmā pusgada balsojumam izvirzīti:

Kategorijā "Mūzika" izvirzīti:

1. Igora Stravinska opera "Izvirtības hronika";

Latvijas Nacionāla Opera un Balets, režisore Margo Zālīte, muzikālais vadītājs un diriģents Jānis Liepiņš;

2. Džuzepes Verdi operas "Ernani" koncertuzvedums;

Latvijas Nacionālā Opera un Balets, diriģents Daniels Orens;

3. Ērika Ešenvalda "Vulkānu simfonija", Vidzemes koncertzāle "Cēsis", Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris, diriģents Māris Sirmais;

4. Jura Karlsona "Antonija #Silmači", Latvijas Nacionālā Opera un Balets, horeogrāfs Aivars Leimanis, muzikālais vadītājs un diriģents Mārtiņš Ozoliņš;

5. Festivāls "Pētera Vaska mūzikas aprīlis", Vidzemes koncertzāle "Cēsis";

6. Koncertizstāde "Kalpotājs. Blumbergs. Kamēr…", Rīgas Mākslas telpa, Jauniešu koris "Kamēr…", diriģents Jānis Liepiņš;

7. Dzintaru koncertzāles jauno ērģeļu prezentācijas koncerts, Dzintaru koncertzāle, ērģelniece Iveta Apkalna.

Kategorijā "Kino" izvirzīti:

1. "Dotais lielums mana māte". Dokumentāla filma, režisore Ieva Ozoliņa. Studija "FA Filma";

2. "Turpinājums". Dokumentāla filma, režisors Ivars Seleckis. Mistrus Media;

3. "Bille". Spēlfilma, režisore Ināra Kolmane. Studija "Deviņi";

4. "Mērijas ceļojums". Dokumentāla spēlfilma, režisore Kristīne Želve. Studija "Vivat!";

5. "Mūris". Dokumentāla filma, režisors Dāvis Sīmanis. Studija "Ego Media";

6. "Gribētos būt aplim". Dokumentāla filma, režisors Roberts Rubīns. Jura Podnieka studija;

7. "Baltu ciltis". Populārzinātniska dokumentālā filma ar inscenējumiem, režisori Raitis un Lauris Ābeles. "Tritone Studio".

Kategorijā "Teātris" izvirzīti:

1. Oskars Vailds "Salome". Latvijas Nacionālais teātris, režisors Viesturs Kairišs;

2. Aivars Neibarts "Dieviņš pillā". Jaunais Rīgas teātris, režisors Alvis Hermanis;

3. Moljērs "Mizantrops". Liepājas teātris, režisors Viesturs Meikšāns;

4. Antons Čehovs "Ivanovs!". Dailes teātris, režisors Regnārs Vaivars;

5. Viljams Šekspīrs "Romeo un Džuljeta". Latvijas Leļļu teātris, režisors Dāvids Džovanzana;

6. Artūrs Dīcis "Arī vaļiem ir bail". Latvijas Nacionālais teātris, režisors Elmārs Seņkovs;

7. Pēteris Pētersons "Man 30 gadu". Latvijas Nacionālais teātris, režisore Ināra Slucka.

Kategorijā "Vizuālā māksla" izvirzīti:

1. Starpdisciplināra mākslas izstāde "CILME / audums kā koncepcija un materiāls Latvijas identitātē". Rīgas Mākslas telpa, kuratore Elīna Ģibiete;

2. Aleksandra Naumova personālizstāde "Nebeidzamā ainava". Latvijas Nacionālais mākslas muzejs;

3. Sandras Strēles lielformāta gleznu izstāde "Melanholija". Jūrmalas pilsētas muzejs;

4. Izstāžu cikls "Pārnēsājamās ainavas". Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, rīko Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs;

5. Kristapa Ancāna personālizstāde "Lielās atmiņas". Mākslas stacija "Dubulti";

6. Egila Rozenberga izstāde "Transfigurācija". Latvijas Nacionālā mākslas muzeja Kupola zālē.

Kategorijā "Literatūra" izvirzīti:

1. Liānas Langas dzejoļu krājums "Velēnu kleita". Izdevniecība "Neputns";

2. Ivetas Ratinīkas dzejoļu krājums "tikko un tikai". Apgāds "Zvaigzne ABC";

3. Māras Zālītes autobiogrāfiskais romāns "Paradīzes putni". Izdevniecība "Dienas Grāmata";

4. Ingas Gailes dzejoļu krājums "Lieldienas". Izdevniecība "Neputns";

5. Gunta Bereļa stāstu krājums "Es nekad nerunāju muļķības". Izdevniecība "Dienas grāmata";

6. Ingūnas Baueres romāns "Palieku tev uzticams. Juris Neikens" . Apgāds "Zvaigzne ABC";

7. Andra Akmentiņa romāns "Skolotāji". Izdevniecība "Dienas Grāmata".

Kategorijā "Mantojums" izvirzīti:

1. Gunāra Janaiša foto albums "Personības un laikmets". Izdevniecība "Neputns";

2. Helēnas Demakovas "Gleznotāja Bruno Vasiļevska ideālā pasaule". Izdevniecība "Neputns";

3. Ilzes Konstantes pētījums "Staļina garā ēna Latvijas tēlotājā mākslā. 1940–1956". Izdevniecība "Neputns";

4. Māras Brašmanes fotogrāmata "Centrāltirgus". Izdevniecība "Orbīta", sērijā "Publiskā telpa"

5. Izstāde "Latvijas gadsimts". Latvijas Nacionālais vēstures muzejs;

6. Izstāde "Valsts pirms valsts. Atbrīvošanās gadsimts 1817–1918". Latvijas Nacionālā bibliotēka;

7. Anda Treija "Maija Nora Tabaka". Izdevējs "Galerija Daugava".

Kategorijā "Notikums" izvirzīti:

1. Izstāde "Simbolisms Baltijas valstu mākslā". Orsē muzejs Parīzē, sadaļas "Latvijas simbolisms" kuratore Dace Lamberga.

2. Latviešu grāmatu stends un kampaņa "I Am Introvert" Londonas grāmatu tirgū. Latvijas Literatūras centrs;

3. Rīgas Doma jaunās, barikādēm veltītās vitrāžas atklāšana. Vitrāžas autors Krišs Zilgalvis, biedrība "Ascendum";

4. Restaurētās filmas "Četri balti krekli" pirmizrāde pasaulē un Latvijā un grāmatas "Rolanda Kalniņa telpa" izdošana. Studija "Lokomotīve", apgāds "Neputns", Nacionālais kino centrs.

Kategorijā "Pārsteigums" izvirzīti:

1. Spēlfilma "Kriminālās ekselences fonds". Režisors Oskars Rupenheits. COMETE Films, OrderOrder, Jura Podnieka.