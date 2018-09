Saskaņā ar Kultūras ministrijas (KM) izstrādātajiem likuma grozījumiem fonda likumā, VKKF finansējums no valsts budžeta būs proporcionāls attiecīgā gada plānotajiem ieņēmumiem no alkohola akcīzes nodokļa 3% apmērā, tabakas akcīzes nodokļa – 2% apmērā, izložu nodokļa – 1,37% apmērā, kā arī azartspēļu nodokļa – 2,21% apmērā.

Paredzēts, ka jaunais VKKF budžeta modelis stāsies spēkā 2022. gada 1. janvārī.

Saskaņā ar nodokļu ieņēmumu prognozēm un KM aprēķiniem, 2022. gadā VKKF budžetu veidotu iezīmētie procenti no nodokļiem aptuveni 13 129 826 eiro apmērā. Līdz ar to pašreizējais VKKF budžets, kas ir 10 469 057 eiro, palielinātos par 2 660 769 eiro.

Iepriekš KM atzina, ka šāds risinājums nodrošinātu pakāpenisku rezultatīvo rādītāju un kultūrpolitikas indikatoru sasniegšanu, kā arī garantētu kvalitatīvu kultūrvidi un kultūras pakalpojumu pieejamību sabiedrībai.

Pieņemot, ka pieaugs plānotie budžeta ieņēmumi no iezīmētajiem nodokļiem, VKKF spētu organizēt trīs projektu konkursus, sasniedzot atbalsta procentuālo apjomu no iesniegtajiem projektiem vismaz 35% apmērā visās nozarēs. Tāpat tiktu turpināta mūža stipendiju programma, piešķirot papildus ik gadu desmit līdz 20 mūža stipendijas, kā arī tiktu būtiski palielināts finansējums mērķprogrammām kultūras procesu atbalstam Latvijas reģionos, norāda ministrija.

Kā ziņots, Ministru kabineta komiteja pērnā gada decembrī nolēma, ka KM līdz 2018. gada 1. jūlijam jāizstrādā VKKF finansējuma modeļa maiņai nepieciešamie grozījumi Ministru kabineta noteikumos.

Līdz 2003. gadam VKKF līdzekļus nodrošināja ienākumi no izložu un azartspēļu nodevas un nodokļa, kā arī ienākumi 3% apmērā no tabakas un alkohola akcīzes nodokļa. Savukārt kopš 2004. gada VKKF finansējuma nodrošināšanai tiek izmantotas dotācijas no vispārējiem valsts budžeta ieņēmumiem.

2016. gadā VKKF saņēma 3937 projektu iesniegumus, kuru kopējais pieprasītais finansējums bija 15 064 884 eiro, taču iespēju robežās no tiem tika atbalstīti 2097 projekti, kuru kopējās izmaksas sasniedza 4 212 208 eiro.