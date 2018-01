No 1. līdz 13. februārim visi potenciālie XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI deju svētku dalībnieki aicināti elektroniski reģistrēties dalībai svētkos. Reģistrācija notiks www.dziesmusvetki.lv sadaļā "Dalībniekiem", kur arī būs pieejams palīgs-pamācība "Soli pa solim. Dalībnieka elektroniskā reģistrācija", portālu "Delfi" informē Latvijas Nacionālā kultūras centra pārstāve Inga Vasiļjeva.

Kā uzsver svētku rīkotāju pārstāve, šis būs ātrs, viegls un mūsdienīgs veids, kā nodot nepieciešamos datus daudzfunkcionālas Dalībnieka kartes izveidei. Elektroniska reģistrācija Dziesmu un deju svētkiem notiek pirmo reizi.

"Kā liecina jaunākie pētījumi Dziesmu un deju svētkos piedalās 30 % no visiem Latvijas iedzīvotājiem, Svētkos iesaistās un līdzdarbojas teju 45 %. Svētku nedēļā Rīgā būs vairāk kā 40 000 dalībnieku no 118 Latvijas pašvaldībām, kā arī citām pasaules valstīm, kur latvieši uztur un attīsta dziesmu un deju svētku tradīciju. Septiņās dienās dalībnieki piedalīsies vairāk nekā 64 pasākumos, kurus klātienē vēros liels skaits cilvēku. Pēc elektroniskās reģistrācijas būs daudz vienkāršāk sazināties ar dalībniekiem, kā arī pēc rūpīgas datu analīzes organizēt nākamos svētkus," stāsta kultūras ministre Dace Melbārde.

"Elektroniska reģistrācija dalībai Svētkos notiek pirmo reizi – apzināmies, ka tas ir izaicinājums gan mums, gan izveidotājiem, gan arī dalībniekiem. No lietošanas viedokļa reģistrācija ir ērta, pārdomāta, tajā tiek prasīta tikai nepieciešamā pamatinformācija par dalībnieku. Šis risinājums ir nepieciešams, jo Dziesmu un deju svētki ir ne tikai godājama tradīcija, bet arī notikums, kurā atspoguļojas mūsdienienu nepieciešamība pēc drošības, ērtībām un pārdomātas funkcionalitātes. Esam gandarīti, ka mums ir lieliski partneri, kas palīdz realizēt šīs ieceres. Mēs aicinām dalībniekus" pauž svētku izpilddirektore Eva Juhņēviča.

Dalībnieku elektroniska reģistrācija notiks www.dziesmusvetki.lv no 1. līdz 13. februārim (ieskaitot). Svētku rīkotāji aicina dalībniekus sagatavot nepieciešamo informāciju – fotogrāfiju augšuplādei (seja ir centrā, nav aizsegta, gaišs fons, skatiens vērsts kamerā, attēlā nav citu personu un/vai priekšmetu, 460 x 575 pix, 5 MB max, formāts "jpg"), e-pastu vai mobilā tālruņa numuru, kurš tiek lietots ikdienā. Dalībniekiem būs jānorāda visi kolektīvi, kuru sastāvā plāno piedalīties svētkos, kā arī jāatzīmē primārais kolektīvs, kura nosaukums tiks rakstīt uz Dalībnieka kartes. Nepilngadīgo dalību svētkos ir jāreģistrē vecākam vai tā likumiskajam pārstāvim.

14. un 15. februārī dalībniekus Svētkiem sistēmā apstiprinās katra kolektīva vadītāji. 19. un 20. februārī gala apstiprinājumu sava novada kolektīviem sistēmā sniegs pašvaldību koordinatori. Savukārt, apstiprinājumu tam, vai reģistrētā persona kļūs par svētku dalībnieku, katrs saņems pēc skašu rezultātu un to apkopošanas šā gada maijā. Pavasarī svētkiem būs jāreģistrējas arī brīvprātīgajiem, plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem, tehniskajam personālam (reģistrēšanās laiks tiks izziņots atsevišķi). Neskaidrību gadījumos no 1. līdz 13.februārim ikdienu no pulksten 10.00 līdz 20.00 darbosies infotālruņi 26436135, 29331176, 29331187, kā arī epasts: dati@dziesmusvetki.lv.

Gaidāmo svētku Dalībnieku karte būs daudzfunckionāla – tā kalpos gan kā dalībnieka identifikācijas dokuments, ar to varēs bez maksas izmantot Rīgas sabiedrisko transportu, saņemt ēdināšanas pakalpojumus svētku norises vietās, iekļūt mēģinājumu un koncertu norises vietā. Katrā dalībnieka kartē būs iestrādāts unikāls elektronisks čips. Karšu izveide notiek sadarbībā ar uzņēmumu "Rīgas Karte", kas nodrošinās ne tikai tās ražošanu, bet arī skenerus un nozaudēto karšu atjaunošanu.

Elektronisko dalībnieku reģistrācijas sistēmu bezmaksas, kļūstot par Svētku ziedotāju, izveidojis informācijas tehnoloģiju uzņēmums "Squalio" atvērtās privātās iniciatīvas "CultureTech: 100 labākie risinājumi Latvijas kultūrai" ietvaros.

XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki Rīgā notiks no 2018. gada 30. jūnija līdz 8. jūlijam.