Latvijas simtgades svinēšanas festivāls "Latvijas Goda aplis" turpina apceļot un godināt valsts novadus un šajā nedēļas nogalē, 3. februārī, piestās Rēzeknē, kur notiks pasākums "Dzejas gaisma Rēzeknē", portālu "Delfi" informē festivāla rīkotāji no biedrības "Staro 100".

No pulksten 17.00 ikviens Rēzeknes iedzīvotājs un pilsētas viesis būs gaidīts Latgales Kultūrvēstures muzejā (Atbrīvošanas alejā 102) un Rēzeknes Nacionālo biedrību kultūras namā (Atbrīvošanas alejā 97), kā arī tiem blakus esošajā skvērā.

Kultūrvēstures muzejā notiks publiska ieskatīšanās rēzeknietes Ivetas Ratinīkas jaunajā dzejas krājumā "Tikko un tikai". Iveta Ratinīka (1978) dzejas pasaulē pazīstama jau kopš studiju laikiem Rēzeknē, šobrīd dzīvo Rīgā un pirms dažiem gadiem tika izdots viņas pirmais dzejas krājums "Rūgts" (2011). Dzeja no viņas jaunākā, otrā dzejas krājuma dzimtajā pilsētā izskanēs pirmoreiz.

Skvērā pie muzeja un kultūras nama dzejas gaisma atspīdēs ledus un uguns skulptūrās, gaismas objektā un video projekcijā. Šajā vietā garāmgājējus ikdienā "sveicina" Latgales dzejas dižgars Antons Kūkojs (1940–2007, piemineklis atklāts 2012. gadā), kurš dzīvojis un strādājis Rēzeknē. 3. februārī viņam piebiedrosies vēl divi pasaules dzejas dižgari – ledus skulptūrās varēs atpazīt Raini (1865–1929) un Aleksandru Puškinu (1799–1837), bet ledus skulptūra "Simtu jaunu domu" rosinās jaunu iedvesmu dzejai. Visi trīs minētie dzejnieki būtiski ietekmējuši valodas attīstību: Kūkojs – latgaliešu, Rainis – latviešu, Puškins – krievu.

Gaisma, kas saista izcilos dzejniekus, atspīd arī konkrētos stāstos – 1927. gadā Rainis, tolaik būdams izglītības ministrs, viesojās Rēzeknē un piedalījās Latgales Jaunatnes dziesmu svētkos, Antons Kūkojs veidoja ekspozīcijas par Raini, Rainis atdzejoja Puškinu, bet par Puškinu ierakstus Latgales māla krūzē atstāja keramiķis Ādams Kāpostiņš, un šī krūze apskatāma Latgales Kultūrvēstures muzejā.

Tradicionāli februāra pirmajā sestdienā Rēzeknē katru gadu notiek absolventu salidojumi, kad pilsētā ierodas simtiem bijušo skolēnu un studentu, satiekas draugi un no jauna uzplaiksnī atzīšanās mīlestībā arī ar dzejas vārdiem. Skvērā pie muzeja gaismas objekts "Zili stikli, zaļi ledi" radīs attiecīgas dzejas dārza noskaņas. Ikviens absolvents tiek aicināts nofotografēties "Dzejas dārzā", dalīties ar foto sociālajos tīklos, ierakstot savu absolvēšanas gadu, skolu un tēmturi #absolventirezekne. Tādējādi tiks veidota absolventu simtgades fotohronika "Viens mirklis…". Ledus skulptūras, ko veido "Ledus dizaina" komanda, varēs apskatīt tik ilgi, kamēr tās dabīgā veidā izkusīs.

Pulksten 18.00 Rēzeknes Nacionālo biedrību kultūras namā skatītājus priecēs Rēzeknes teātris "Joriks" ar dzejas un mūzikas izrādi "Veidenbaums. Live" (biļešu cena kultūras nama kasē – 5 eiro). Latviešu dzejniekam Eduardam Veidenbaumam (1867–1892) pagājušajā gadā apritēja 150. Pavisam jaunā veidolā viņš dzīvo uz Rēzeknes teātra "Joriks" skatuves, piepildot to ar mūziku, piparotu dzeju un iespēju katram palūkoties uz sevi no malas cauri tai "tumsai un miglai, kas pasauli sedz". Izrādes režisors – Georgijs Surkovs, scenogrāfiju veidojusi Paraskēva Deikina, video māksliniece – Evita Rusova. Dzejas uzvedumā piedalās aktieri Laura Atelsone, Kārlis Derums, Kārlis Tols, Dana Vasiļjeva, Mārtiņš Arbidāns.

Tikmēr uz kultūras nama fasādes sienas varēs vērot izrādes "Veidenbaums. Live" gaismas un video instalāciju. Laukumā pie kultūras nama apmeklētāji būs apskatāmas uguns skulptūras "Likteņlaiva", "Fēniksa spalva" un "Kompass", ko Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas simpozija ietvaros veidojuši mākslinieki Norberts Kudiņš, Gunārs Klaučs un Dāvis Ieviņš kopā ar Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas audzēkņiem no Tēlniecības un Metāla izstrādājumu dizaina izglītības programmām.

Ieeja pasākumā "Dzejas gaisma Rēzeknē" būs bez maksas. Plašāka informācija par pasākumu atrodama festivāla "Latvijas Goda aplis" mājas lapā godaaplis.lv.

Festivāls "Latvijas Goda aplis" ir viens no Latvijas valsts simtgades projektiem, kas jau kopš pērnā gada novembra godina dažādus Latvijas novadus un to ievērojamās personības, katru nedēļu ciemojoties kādā no daudzajām skaistajām un stāstiem bagātajām valsts vietām un aicinot pievienoties ikvienu interesentu un pašmāju kultūras cienītāju. Festivāls turpināsies līdz pat šā gada novembrim, kulminējot gaismas festivālā "Staro Rīga".