Pēc 2013. gada Dziesmu un deju svētku izvērtējuma šogad ir būtiski mazināta dalībnieku noslodze – Svētku dalībnieku gājiens notiks jau pirmajā – Atklāšanas dienā, savukārt Noslēguma koncerta dienā dalībniekiem nebūs mēģinājumu, preses konferencē pavēstīja Nacionālā kultūras centra pārstāvji.

Tāpat mazināts arī deju lieluzveduma koncertu skaits un Noslēguma koncerta publisko mēģinājumu skaits. "Vēlamies uzsvērt, ka publisko koncertu mazinājums ne tikai izlīdzsvaro noslodzi, bet arī nepieciešams, lai dalībnieki aktīvi apmeklētu mēģinājumus, kas, savukārt, ir svarīgi koncertu mākslinieciskai kvalitātei," akcentē svētku izpilddirektore Eva Juhņēviča.

Dalībniekiem ēdināšana un naktsmītnes tiks apmaksātas tajās dienās, kad konkrētajam dalībniekam (kolektīvam) Rīgā notiek pasākums, kurā viņš piedalās. Pārējās dienās, ja svētku dalībnieks uzturas Rīgā, viņa ēdināšanas un naktsmītņu izmaksas segs pašvaldība.

Šogad svētku jauninājums būs pusdienas mēģinājumu un koncertu vietā: brokastis dalībnieki ēdīs mītnes vietā, pusdienas – norises vietā, savukārt par launaga un vakariņu vietu atkarībā no mēģinājumu grafika pastāv izvēle – ēst norises vieta un mītnes vietā. Pusdienas un launags svētku dalībniekiem tiks nodrošināts lielākajās norišu vietās: Mežaparkā, Daugavas stadionā un Rīgas centrā u.c. Dalībnieku ēdienkarti izstrādāja īpaši izveidota darba grupa, kuras sastāvā darbojās svētku rīkotāji, uztura speciālisti, PVD eksperti, biedrības "Izglītības iestāžu ēdinātāju asociācija" pārstāvji u.c. Ēdienreižu sadalījums pa ēdienreizēm saskaņā ar pieņemto vienā dienā noteikto uzturvērtību apjomu ir ne mazāk kā 25% brokastīs, 40% pusdienās, 35% vakariņās/ launagā. Viena dalībnieka ēdināšanas izmaksas – no valsts dotācijas ir 8 eiro ieskaitot PVN dienā.

Dalībnieki dzīvos teju 70 Rīgas mācību iestādēs. Katra pašvaldība pati vienojas ar konkrētu mācību iestādi par savu dalībnieku izmitināšanu, kā arī iepazīstas ar šīs mācību iestādes gatavību uzņemt svētku dalībniekus.

Dalībnieka ikdienas neatņemama sastāvdaļa būs ID karte, ar kuru tiks identificēts dalībnieks, varēs saņemt ēdināšanas pakalpojumus, iekļūt mēģinājumu un koncertu norišu teritorijā, kā arī bezmaksas braukt Rīgas sabiedriskajā transportā.

No svētku dalībnieku skaita gandrīz 20% ir nepilngadīgi. Tuvākajā laikā ar viņu vecākiem un kolektīvu vadītājiem sazināsies svētku rīkotāji ar mērķi katram vecākam personīgi parakstīt apliecinājumu tam, ka ir iepazinušies ar svētku noteikumiem, programmu, pasākumiem, kuros piedalās bērni, noslodzi, koncertu vizuālo koncepciju u.c. informāciju par gaidāmajiem svētkiem. To kolektīvu vadītāju, kuru dalībnieki ir nepilngadīgiem, atbildība ir nodrošināt normatīvajos aktos noteikto pavadoņu skaitu (līdz 14 gadiem – divas pavadošās personas uz 10 bērniem, no 14 līdz 17 gadiem – viena pavadošā persona uz 10 nepilngadīgajiem), kā arī rūpes par bērniem svētku norises laikā.

Piesakoties Svētkiem elektroniskajā reģistrācijas sistēmā, iezīmējās vecāku vēlme uz svētku koncertu mēģinājumiem ņemt līdzi pirmsskolas vecuma bērnus, tai skaitā zīdaiņus. Svētku rīkotājs, ņemot vērā Rīcības komitejas lēmumu, kā arī Tiesībsarga un Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas atzinumu, kā arī apzinot iespējamos riskus, ļaus svētku mēģinājumu un koncertu norišu teritorijās varēs atrasties tikai reģistrētie svētku dalībnieki.

"Cilvēciski un emocionāli mēs ļoti labi izprotam svētku dalībnieku vēlmi ņemt savus mazuļus līdzi uz mēģinājumiem, tomēr, izvērtējot visus potenciālos riskus, Rīcības komiteja ir nolēmusi neatbalstīt šādu iniciatīvu, kas iepriekšējos Svētkos netika tik noteikti atrunāta. Vissvarīgākais jebkurā situācijā ir bērnu drošība un labsajūta," stāsta svētku izpilddirektore Eva Juhņēviča.

Preses konferencē tika iezīmēti šie potenciālie riski: apšaubāms, ka vecāki, paši piedaloties gan svētku koncertos, gan mēģinājumos, tajā pat laikā var pilnvērtīgi uzraudzīt savu bērnu un nodrošināt bērna drošību, svētku organizators svētku laikā nenodrošina bērnu pieskatīšanas pakalpojumus; svētku koncertos un mēģinājumos piedalīsies liels skaits cilvēku par kuru veselības stāvokli svētku organizators atbildību nenes, taču ir paredzams, ka infekciju risks saistībā ar lielo cilvēku apgrozību būs paaugstināts, tāpat jāņem vērā mainīgie laika apstākļi, kas rada tajā skaitā potenciālu pārkaršanas risku; svētku pasākumu norises vietās netiek nodrošināti zīdaiņiem piemēroti higiēnas apstākļi – zīdaiņu pārtinamie galdi, vietas, kur var apmazgāt bērnu, vietas, kur uzsildīt bērna pārtiku; svētku norises vietās mēģinājumu un koncertu laikā nav iespējams nodrošināt mazulim pēc iespējas nemainītu dienas režīmu – ēdināšanas laiku, gulēšanu, ja vecāks piedalās svētku mēģinājumos un koncertos; svētku norises vietu iekārtojums nav pilnībā drošs bērnam, kurš rāpo vai tikko sācis staigāt – dalībnieku aktivitāšu zonās paredzēts izvietot dažādas konstrukcijas (podesti) un aparatūru

Svētku dalībniekiem būs dzīvības apdrošināšana un traumu papildapdrošināšana, pasākumu mēģinājumu un koncertu laikā tiks nodrošināti 400 000 litru dzeramā ūdens. Dalībnieku somiņās būs arī lietusmētelīši, sēdpaklājiņi, plāksteri, mitrās salvetes, kāju krēms, informācija par drošību un praktiski padomi.

XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki pieskandinās Rīgu no 30. jūnija līdz 8. Jūlijam, pulcējot 43290 dalībniekus, t.sk. 16500 kordziedātājus no 427 koriem un 18174 dejotāju no 739 kolektīviem. Svētkos piedalīsies dalībnieki no 118 Latvijas pašvaldībām un 21 pasaules valsts.