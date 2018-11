'Staro Rīga 2018' – vairāk nekā 40 objekti trīs programmās un gaismas parāde Latvijas simtgadei

No 16. līdz 19. novembrim, četrus vakarus no pulksten 17.00 līdz 23.00 būs aplūkojami vairāk nekā 40 gaismas festivāla "Staro Rīga 2018" objekti. Festivāla trijās programmās būs skatāmi dažādās gaismas mākslas tehnikās veidoti objekti Rīgas parkos, laukumos un uz namu fasādēm, kā arī gaismas parāde četrās Rīgas apkaimēs, portālu "Delfi" informē festivāla rīkotāji no biedrības "Staro 100".

Šogad gaismas festivāla tēma ir "Augšām cēlās Gaismas pils". Ar šo tematisko vēstījumu noslēdzas iepriekšējo gadu festivālos uzsāktā Ausekļa un Jāzepa Vītola darba "Gaismas pils" rosinātā tetraloģijas tematiskā ķēde – "Gaismu sauca", "Gaisma ausa", "Uz zvaigznēm".

"Festivāla pamatprogrammā mākslinieki tika aicināti veidot objektus, radot Gaismas pils idejas jaunās versijas un attīstības scenārijos, balstoties gan uz Latvijas kultūras kanonu kā mūsu kultūras valstiskās identitātes pamatu un tajā iekļautajām kultūras vērtībām, kā arī atsaucoties uz Latvijas valsts simtgades programmas vadlīnijām un komunikācijas saukli "Es esmu Latvija!"," gaidāmā notikuma idejisko vēstījumu raksturo festivāla kuratore Diāna Čivle.

Festivāls notiek jau 11 gadus un šajā laikā tas ir izaudzis un kļuvis starptautiski atpazīstams gan pašmāju iedzīvotāju, gan tūristu un gaismas mākslinieku vidū. Šogad tajā piedalās mākslinieki no Francijas, Vācijas, Portugāles, Japānas, Nīderlandes. Būtiskā šī gada festivāla iezīme ir starptautisku kopprojektu radīšana, sadarbojoties starptautiskajiem un vietējiem māksliniekiem.

Sadarbībā tapusi jauna pasakas "Sprīdītis" interpretācija inscenētā videoprojekcijā, kuru ilustrējusi māksliniece Anita Paegle, galvenajās lomās iejutušies teātra "Zīļuks" jaunie aktieri, bet videoprojekciju kopā salikusi portugāļu radošā apvienība "Ocubo". Savukārt vācu radošā apvienība "Forum InterArt" veidojusi projektu #UniversUs, kurā zviedru izcelsmes dejotāja Lotta Svalberga kopā ar vietējiem laikmetīgās dejas dejotājiem veidos saspēli ar videoprojekciju. Savukārt norvēģu gaismas māksliniece Anastasija Isašena, veidojot dzejisko videoprojekciju "Rītausma", iedvesmojusies no Imanta Ziedoņa dzejas un Pētera Vaska mūzikas.

Starptautiskajā programmā iekļauti vairāki pazīstamu gaismas mākslas radošo grupu projekti. Pirmoreiz Latvijā tiks demonstrēta robota roku vadīta performance "Dāvana" no Gentes gaismas festivāla. No Lionas gaismas festivāla piedalīsies lielformāta gaismas objektu balets "Pikooks" un kinētiska vides instalācija "Abstrakts. Laika plūsmas ilūzija". Programmā iekļauta arī japāņu gaismas mākslinieka Juki Anai vides instalācija "Maldugunis". Starptautiskajā programmā bija plānota arī Braiena Īno skaņas un gaismas performance "7000000 gleznu", taču tehnisku iemeslu dēļ tā tiek pārcelta uz nākamo gadu.

Lai gaismas festivāla noskaņa būtu jūtama arī ārpus pilsētas centra, katru festivāla norises vakaru citā apkaimē būs gaismas objektu parāde "Gaismas slepenā dzīve". 16. novembrī kustīgo objektu gājienu varēs redzēt pie VEF Kultūras pils Jaunajā Teikā, 17. novembrī Ziemeļblāzmā, 18. novembrī tā būs skatāma Ķengaraga promenādē, bet 19. novembrī Iļģuciemā. Gājiens būs skatāms vakarā divas reizes – pulksten 17.00. un 20.00.

Līdzdalības un partneru programma "Rīgas karnevāls" festivāla "Staro Rīga" ietvaros tiek organizēta piekto gadu. Šajā programmā tiek iekļauti festivāla sadarbības partneru projekti – gaismas instalācijas un objekti, kuru idejas rada, tehniski realizē un finansē festivāla sadarbības partneri vai atbalstītāji.

Jau vairākus gadus festivālā piedalās Latvijas Republikas Saeima, Valsts Kanceleja ar Ministru kabineta ēkas izgaismojumu, šogad partneru programmai pievienojusies Latvijas Banka, AS "Augstsprieguma tīkls", Centrālā finanšu un līgumu aģentūra kopā ar mākslinieku Gintu Gabrānu un Starptautiskā lidosta "Rīga" kopā ar mākslinieku Hariju Brantu. Jauno partneru lokā minami "Pasaules optika" kopā ar mākslinieci Elitu Patmalnieci. Pirmoreiz gaismas festivāla piedalās mākslinieks Dāvis Vaivads. Savu ideju gaismas valodā izteiks arī Vidzemes augstskola un Valmieras mākslas vidusskola, kā arī Latvijas Kultūras akadēmijas Latvijas kultūras koledžas student. Ilglaicīgi festivāla partneri ir arī vairāki Latvijas lielie uzņēmumi.

Festivāls "Staro Rīga 2018" ir iekļauts Latvijas valsts simtgades pasākumu programmā.

Gaismas objektu apraksta un detalizēta informācija par festivālu pieejama tīmekļa vietnē www.staroriga.lv.