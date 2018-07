Starptautiskās laikmetīgās mākslas biennāle svētdienās organizēs radošās darbnīcas ģimenēm

Rīgas Starptautiskās laikmetīgās mākslas biennāles ( RIBOCA ) izglītības programmas īstenošanas gaitā katru svētdienu no pulksten 11 līdz pulksten 15 bērni un viņu vecāki aicināti iesaistīties aizraujošās diskusijās un aktivitātēs, kuru saturs balstīts saskarsmē ar mākslu, portālu "Delfi" informē RIBOCA pārstāve Gita Jankovska.

Līdz pat oktobra beigām ik svētdienu pirms radošās darbnīcas, pulksten 11.00, bijušajā Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātes ēkā notiks ekskursija ģimenēm gida pavadībā. Savukārt no pulksten 12.00 līdz 15.00 ikviens tiek aicināts piedalīties radošajās darbnīcās, kuras, iedvesmojoties no biennālē redzamajiem darbiem, vada dažādi mākslinieki.

Svētdien, 8. jūlijā, notiks radošā darbnīca "Pēdas / Nospiedums", kuru vadīs māksliniece Ella Mežule. Risinot mākslas darba tapšanas idejisko pusi un izmantojot dažādas faktūras, darbnīcā caur poētisku un individuālu pieeju ģipsī tiks veidoti pašu izvēlēti nospiedumi mazās formās. Darbus katrs dalībnieks pēc nodarbības varēs paņemt sev. Darbnīca dos iespēju iepazīt mākslinieka darba procesu – gan idejas radīšanu, gan tās realizāciju, un Ella Mežule iepazīstinās ar nospieduma tehniku.

Vēlams, bet nav obligāti, paņemt līdzi interesantus objektus ar faktūru vai interesantu formu, piemēram, gliemežvākus, ziedus, lapas, saknes, pudeļu korķīšus, knaģus, monētas vai jebko citu, kura atveidu vēlētos redzēt nospiedumos.

Foto: Publicitātes foto

Citas darbnīcas jūlijā:

15. jūlijā mākslinieces Ilzes Egles vadībā norisināsies "Dekonstrukcijas darbnīca", 22. jūlijā kopā ar mākslinieku Reini Liepu lidmašīnu un taureņu darbnīca "Lidojums", savukārt 29. jūlijā norisināsies otra ģipša darbnīca "Pēdas/Nospiedums" kopā ar Ellu Mežuli.

Radošo darbnīcu norises vieta: bijusī Bioloģijas fakultātes ēka (Kronvalda bulvāris 4, Rīga).

Dalība ģimenes ekskursijās (latviešu un krievu valodā) svētdienās pulksten 11.00 ar derīgu biennāles ieejas biļeti. Par īpašu cenu pieejamas ģimenes biļetes, kā arī bērniem līdz 7 gadiem ieeja ir bez maksas. Dalība radošajā darbnīcās ir bez maksas.

Vairāk informācijas par darbnīcām: +371 25665505 (Una), kā arī mājaslapā www.rigabiennial.com un "Facebook".

Foto: Publicitātes foto

Rīgas Starptautiskā laikmetīgās mākslas biennāle (Riga International Biennial of Contemporary Art – RIBOCA), laikmetīgās mākslas izstāde, šogad norisinās pirmo reizi. Tajā piedalās 104 mākslinieki no dažādām pasaules valstīm, un tās ietvaros iespējams iepazīt 129 mākslas darbus astoņās norises vietās Rīgā un Jūrmalā, kā arī pilsētvidē. Biennāles izstādi iespējams aplūkot Latvijas Universitātes bijušajā Bioloģijas fakultātes ēkā (Kronvalda bulvāris 4, Rīga), Kristapa Morberga rezidencē (Z.A.Meirovica bulvāris 12, Rīga), Andrejsalā (Andrejostas iela 29, Rīga), bijušajā tekstilrūpnīcā "Boļševička" (Ganību dambis 30, Rīga), Sporta2 kvartālā (Sporta iela 2, Rīga; ieeja no Hanzas ielas 10), mākslas centrā "Zuzeum" (Lāčplēša iela 101, Rīga), Kaņepes Kultūras centrā (Skolas iela 15, Rīga) un mākslas stacijā "Dubulti' (Zigfrīda Meirovica prospekts 3, Jūrmala). Biennāles vadošā kuratore ir Katerina Gregos, tās dibinātāja un komisāre – Agnija Mirgorodska.

Informācija par izstādi, māksliniekiem, norises vietām un pasākumiem apskatāma interneta vietnē digital.rigabiennial.com, kā arī mājaslapā rigabiennial.com.