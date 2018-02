17. februārī Valgas muzejā Igaunijā tiks atklāta igauņu mākslinieces Maritas Mihklepas un latviešu mūziķa Edgara Rubeņa kopīgi veidotā izstāde "Walk", portālu "Delfi" informē izstādes rīkotāji.

Izstādes veidošana aizsākās 2017. gada vasarā, kad, veicot radošo rezidenci Valgas un Valkas pilsētās, Mihklepa un Rubenis strādāja ar tur sastopamo Latvijas–Igaunijas robežu.

Šīs rezidences mērķis bija atcelt robežas vēsturiskās un politiski šķirošās nozīmes, to vietā meklējot tādus elementus robežas esībā, kuru eksponējums veidotu atsvaidzinātu pieredžu iespējamības apstākļus.

"Walk" ekspozīcijā apskatāmi darbi izriet no performatīvas intervences, kuru abi dalībnieki veica 2017. gada 14. augustā. Performance sastāvēja no sešu stundu pārgājiena pa robežu, kura laikā robežlīnija tika interpretēta līdzīgi muzikālai notācijai – tā pildīja pārgājienu strukturējošu funkciju, nosakot dalībnieku iekļaušanos apkārtējā vidē. Līdztekus iešanai, performances gaitā tika veikta arī robežstabu spēlēšana – to skaniska aktivizēšana perkusīvu instrumentu pielietojumā.

Izstādei izvēlētais nosaukums – "Walk" – pilda savdabīgu norādi uz "laikiem caurplūstošu dzīves un esības klātbūtni" apvidū, ko aptver abas pilsētas. Valgas un Valkas agrīnais, vāciešu dotais nosaukums Walk kalpo kā šo norādi uzturošs atsvara punkts "vēstures otrā galā". Tā pat nosaukumā ir ietverta atsauce uz iešanu – šīs performances neatņemamu sastāvdaļu un pirmatnēju aktu, kas sniedz piekļuvi nepastarpinātai būšanai ainavā.

Marita Mihklepa (Marit Mihklepp) ir igauņu māksliniece, kura šobrīd dzīvo un strādā Nīderlandē. Savā praksē viņa pēta cilvēku attiecības ar citiem apkārtējās vides iemītniekiem – mikroorganismiem, krēsliem, akmeņiem, valstu robežām. Kopš studiju beigšanas starpdisciplinārajā "ArtScience" programmā Hāgā, viņa veido apmeklētāju ķermeņus un iztēli kustinošus darbus, izmantojot sadzīviskus priekšmetus un instrukcijas.

Edgars Rubenis ir latviešu komponists. Spēlē ģitāru grupā "Mona de Bo" un kā solomākslinieks sniedz abstrahētus elektroniskās mūzikas koncertus. Raksta mūziku filmām, teātra un dejas izrādēm, un fotogrāfē. Pašreiz studē Sonoloģijas Instutūta maģistrantūrā, Hāgā, Nīderlandē.

Izstāde "Walk" ietilpst igauņu projektā "100 poplars", ir saņēmusi atbalstu no Igaunijas Laikmetīgās Mākslas Centra un "Estonia 100" mākslas programmas "Comers, Goers and Stayers – the histories of Estonian communities". Izstādes tapšanu ir atbalstījuši arī Igaunijas Kultūrkapitāla Fonds un Latvijas Kulturkapitāla Fonds.

Izstāde "Walk" būs apskatāma Valgas muzejā no 17. februāra līdz 10. martam.