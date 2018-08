Piektdienas vakara pastaiga Ventspilī 24. augustā sāksies pulksten 19, kad Rātslaukumā vakara programmas "Kino veidošana un vērošana" ietvaros ikviens varēs apmeklēt filmu studijas "Avārijas brigāde" radošās kino animāciju un leļļu izgatavošanas darbnīcas lieliem un maziem, bet Amatu mājā un Skārņu ielā līdz pat pulksten 22 norisināsies īsta "Venēcijas atmosfēra" jeb visādu smalkumu tirdziņš "Andele-mandele". Tajā uzstāsies ielu muzikanti, tiks zīmētas sanākušo karikatūras, dejotas līnijdejas un piedāvātas citas aktivitātes.

Pulksten 20 Dzirnavu laukumā startēs vakara programma "Muzikālie kadri" un klausītājiem tiks piedāvāts koncerts "Haidns un Mocarts satiekas!". Tajā uzstāsies Latvijas Radio kora solisti un "Kortelainen" vokālais kvartets, kā arī Antti Kortelainen stīgu kvartets. Tirgus laukumā tikmēr sāksies vakara programma "Teatrāla ampelēšanās", kuras ietvaros pulksten 20 notiks Sabiles amatierteātra izrāde "Mucenieks un Muceniece", ko režisējusi Ziedīte Začeste. Savukārt teātra namā "Jūras vārti" vienlaikus tiks atklātas divas izstādes — "Sandras Strēles gleznas" un "Brekte uz dēļiem". Notiks arī tikšanās ar izstāžu kuratoru Uldi Pētersonu.

Pulksten 21 Dzirnavu laukumā būs iespēja izsmieties komiķa Rūdolfa Kugrēna stāvizrādes laikā, bet Tirgus laukumā sāksies Krišjāņa Valdemāra Talstu teātra izrāde "Tā un šitā un nekā", ko režisējusi Jolanta Skujeniece. Tikmēr Rātslaukumā notiks kino vakars bērniem, kur tiks demonstrētas "Avārijas brigāde" jaunākās animācijas filmas — "Meža sargi", "Tornis" un "Zaķu lielā diena". Jau pulksten 21.30 Dzirnavu laukumā komiķi Rūdolfu Kugrēnu nomainīs starptautiska mūziķu grupa "Trimanos", kas savā koncertā apvienos ugunīgas brazīliešu, čīliešu un latviešu skaņu ainavas.

Pulksten 22 Lielajā laukumā sāksies četras stundas ilga vakara programma ar uzmundrinošu nosaukumu "Lustīga ballēšanās" un uz skatuves kāps Dainis Skutelis kopā ar kino orķestri. Savukārt Dzirnavu laukumā pulksten 22.30 būs iespēja vērot vēl viena jaunā komiķa — Kalvja Troskas — stāvizrādi. Ne mazāk uzjautrinoša vietējā kino cienītāji tikmēr varēs izklaidēties Rātslaukumā, jo tur pulksten 22.30 sāksies brīvdabas kino vakars pieaugušajiem, kas izpaudīsies Latvijā labu atsaucību guvušās Oskara Rupenheita spēlfilmas "Kriminālās ekselences fonds" demonstrēšanā.

Alternatīvākas deju mūzikas baudītāji pulksten 23 varēs doties uz Dzirnavu laukumu, kur sāksies Cēsu indie-pop grupas "Franco Franco" uzstāšanās.

Uz Ventspils kultūras centra fasādes no pulksten 23 būs vērojamas festivāla "Latvijas Goda aplis" piedāvātas videoprojekcijas jeb īpašs kino stāsts no populārām latviešu filmām.

Ieeja visos pasākumos bez maksas. Vakara pastaigā no pulksten 19 līdz 22 varēs doties arī ar retro taksometriem, kas pieturēs Tirgus un Dzirnavu laukumā.

Festivāls "Latvijas Goda aplis" ir viens no Latvijas valsts simtgades projektiem, kas kopš pērnā gada novembra godina dažādus Latvijas novadus un to ievērojamās personības, katru nedēļu ciemojoties kādā no daudzajām skaistajām un stāstiem bagātajām valsts vietām. Festivāls turpināsies līdz šā gada novembrim, kulminējot gaismas festivālā "Staro Rīga". Attiecīgi arī "Latvijas Goda apļa" pieturvietās tiek ieskicētas gaismu festivāla vizualizācijas, radot vēl emocionāli pacilājošāku noskaņu. Festivālu "Latvijas Goda aplis" rīko biedrība "Staro 100" sadarbībā ar novadu pašvaldībām, kultūras centriem un namiem, nevalstiskām organizācijām, novadu iedzīvotājiem un uzņēmējiem, Latvijas Republikas Kultūras ministriju un Latvijas valsts simtgades biroju.