Vērienīgā izstāde 'Latvijas gadsimts' mudina diskutēt un aktualizē jautājumu par LNVM telpām

Foto: DELFI

No Latvijas himnas pirmā ieraksta līdz Atmodas laika auseklīšiem, no izsūtījuma dienasgrāmatas līdz krustdūrienā izšūtam Staļina portretam – tie ir tikai daži priekšmeti izstādē "Latvijas Gadsimts", kas ir daudzšķautņains un apjomīgs Latvijas muzeju kopdarbs, veltījums valsts pastāvēšanas simtajai jubilejai. Kopumā tajā piedalās 68 dažādi Latvijas muzeji, caur priekšmetu stāstiem koncentrētā veidā runājot par valsts vēsturi, skarot gan politikas, gan ekonomikas, gan kultūras un sadzīves jomas. Vērienīgā izstāde plašākai publikai Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā (LNVM), Brīvības bulvārī 32, plašākai publikai būs atvērta no 4. maija.