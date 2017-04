Vīzas atteikuma dēļ atceļ Latvijas Nacionālā teātra viesizrādi ASV

Darba vīzu atteikuma dēļ nācies atcelt Latvijas Nacionālā teātra ieplānoto viesizrādi ASV latviešu dziesmu svētkos, kas šovasar notiks Baltimorā, Mērilendas štatā, liecina svētku mājaslapā publicētā informācija.

Organizatori uz jūlija sākumā gaidāmajiem ASV latviešu dziesmu svētkiem bija uzaicinājuši arī Latvijas Nacionālā teātra aktierus, lai tie Baltimorā nospēlētu izrādi "Ceļā uz mājām".

Kā informēja Latvijas Nacionālā teātra Mārketinga un sabiedrisko attiecību vadītāja Līga Rimšēvica, 5. aprīlī Latvijas Nacionālais teātris no ASV Tēvzemes drošības departamenta saņēma darba vīzu atteikumu. Atteikums esot pamatots ar to, ka konkrētā izrāde – Eliota Heiza komēdija "Ceļā uz mājām" – nav latviešu autora darbs, līdz ar to tās izrādīšanai Amerikā nav kultūrvēsturiskas nozīmes.

Darba vīzu atteikuma dokumenta fragmentā ir minēts, ka departamenta rīcībā nav pierādījumu, ka potenciālie darba vīzu saņēmēji dotos uz ASV piedalīties kultūras pasākumā vai pasākumos, kas atbalstītu viņu mākslas formas izpratni vai attīstību. Pierādījumi arī neuzrāda, ka programma ir unikāla vai tradicionāla folkloras, etniskā, kulturālā, muzikālā, teatrālā vai artistiskā performance vai tās prezentācija.

Foto: Publicitātes foto (Izrāde "Ceļā uz mājām" Nacionālajā teātrī)

Rimšēvica arī piebilst, ka teātris nav priecīgs par radušos situāciju, taču cer, ka citā reizē ar citu izvēlēto izrādi Latvijas Nacionālajam teātrim došanās viesizrādēs uz ASV netiks liegta.

Savukārt, kā norādīja ASV vēstniecības preses atašejs Metjū Tompsons, māksliniekiem, kas plāno uzstāties ASV, pirms vīzu pieprasījuma iesniegšanas ASV vēstniecībā jāsaņem apstiprināts iesniegums no ASV Tēvzemes drošības departamenta. Turklāt pasākumu organizatori ASV šo pieprasījumu departamentā iesniedz mākslinieku vārdā. ASV vēstniecība Rīgā pēdējo gadu laikā nav atteikusi vīzu Latvijas mākslinieku braucieniem uz ASV, uzsvēra Tompsons.

Iesniegumi ASV Tēvzemes drošības departamentā var tikt aizkavēti vai neapstiprināti administratīvu prasību dēļ, ieskaitot nepieciešamību iesniegt papildu dokumentāciju, skaidro vēstniecībā.

Tompsons norāda, ka ASV vēstniecība atbalsta kultūras apmaiņu starp Latviju un ASV, ieskaitot ceļošanas veicināšanu uz Latviešu Dziesmu un deju svētkiem ASV.

"Bet ne vienmēr labi iecerētais kļūst par iespējamo, un tā arī šoreiz mūsu centieni pārliecināt ASV Tēvzemes drošības departamentu izsniegt iebraukšanas vīzas aktieriem nevainagojās ar panākumiem," svētku mājaslapā raksta pasākuma rīkotāji.

Līdz ar to izrādi nācies atcelt, bet tās vietā interesentiem tikšot piedāvāts apmeklēt amatieru teātra –Sanfrancisko Teātra darbnīcas – izrādi "Emīls un Berlīnes zēni".