Sestdien, 26. maijā, daudzdzīvokļu mājas pagalmā Ziepniekkalnā, Ozolciema ielā 22 k-2, notiks ceturtā sarunu festivāla "Lampa" iesildošais pasākums. Visas dienas garumā no pulksten 12.00 notiks sarunas un diskusijas, spēles un darbnīcas bērniem, darbosies mantu labotava un būs skatāma Rūdolfa Kugrēna stāvizrāde "Prieks", portālu "Delfi" informē pasākuma rīkotāji.

Diena iesāksies ģimeniskās noskaņās. Sākot no pulksten 12.00 būs iespēja vienoties diskusijā ar izglītības programmas Iespējamā misija absolventiem, kuri dalīsies savos stāstos un pieredzē, kā skolotāji redz vecāku iesaisti mācību procesā un kā veidojusies viņu sadarbība ar vecākiem. Klausītāji saņems praktiskus ieteikumus, kā iedvesmot bērnus ne tikai mācīties mūža garumā, bet darīt to ar prieku.

Pulksten 13.45 norisināsies diskusija par sabiedrību satraucošiem jautājumiem "Русское вещание" LTV7 vadībā. Skaidrosim, "Kurš, izņemot viņus? Vai ir citas atbildes uz krievu jautājumiem?". Šī diskusija notiks krievu valodā ar sinhrono tulkojumu latviski.

Savukārt Ziepniekkalna iedzīvotājiem īpaši aizraujoša var šķist diskusija par dzīves kvalitāti Ziepniekkalnā, kas sāksies pulksten 15.30. Ikviens varēs uzdot jautājumus un saņemt atbildes par interesanto vēsturi, izaicinājumu piesātināto tagadni un iespēju pilno nākotni Ziepniekkalnā, sarunā pieskaroties arī citiem mikrorajoniem. Sarunu vadīs pilsētplānotājs Jānis Ķīnasts.

Sarunu festivāla "Lampa" šī gada vērtība ir uzticēšanās, tādēļ jau iesildošajā pasākumā tā tiks izgaismota īpaši spoži. Fonds atvērtai sabiedrībai DOTS pulksten 17.15 noslēgs dienas intelektuāli izaicinošāko daļu ar iesaistošu un vieglu sarunu interesantiem cilvēkiem par to, kas ir uzticēšanās, kāpēc tā ir svarīga un ko varam darīt, lai to uzturētu un atjaunotu. Sarunu vadīs festivāla LAMPA direktore Ieva Morica. Tajā piedalīsies labdarības portāla "Ziedot.lv" un rehabilitācijas centra "Poga" dibinātāja un vadītāja Rūta Dimanta, Latvijas Radio žurnālists Aidis Tomsons un AS "Latvijas Finieris" padomes priekšsēdētājs Uldis Biķis. Bet visas dienas garumā notiks uzticēšanās vairošana Latvijā, podiņos iesējot katrs savu uzticēšanās augu, lai turpinātu to audzēt un lolot arī mājās.

Vakara noslēgumā no pulksten 19.00 visus sanākušos smīdinās viens no Latvijā zināmākajiem komiķiem Rūdolfs Kugrēns ar savu jaunāko stāvizrādi "Prieks". Savukārt bērniem visu dienu būs pieejami ziepju burbuļi, "Brain Games" galda spēles un pat raķešu darbnīca, kā arī eksperimentu šovs. Bet vakarā tiks izrādītas "Atom Art" sagatavotās multfilmas.

Visas dienas garumā darbosies arī Mantu labotava, kurā kopīgiem spēkiem būs iespēja salabot citkārt izmetamu lietu, apgūt jaunas prasmes un saņemt pieredzējušu meistaru padomus.

Sarunu festivāls "Lampa" ir vide un impulss nemitīgai sevis pilnveidošanai mūžīgi mainīgajā pasaulē. Festivāla saturs neatstāj vienaldzīgu – tās ir divas dzīvesprieka pilnas dienas, kurās asināt prātu, paplašināt redzesloku un izaicināt savus priekšstatus. Tā ir iedvesmojoša un aizraujoša platforma visiem, kam ir, ko teikt. Visiem, kas vēlas uzzināt un sarunāties par Latvijai, Eiropai un pasaulei būtiskiem jautājumiem. Šogad LAMPA Cēsu pils parkā iedegsies 29. – 30. jūnijā. Plašāk par festivālu var uzzināt tā mājaslapā www.festivalslampa.lv.

Ieeja – bez maksas.