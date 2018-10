Piektdien, 26. oktobrī, Rīgas krematorijas Lielajā zālē notika atvadīšanās no mūžībā aizgājušā mūziķa Valtera Frīdenberga.

Mūziķis mira 30 gadu vecumā 17. oktobrī pēc ilgstošas cīņas ar ļaundabīgu audzēju. Pagājušajā ziemā Frīdenbergs lūdza sabiedrību palīdzēt viņam finansiāli, lai varētu turpināt ārstēšanos Vācijā. Atsaucība bija liela, un neilgi pēc tam mūziķim sāka izmeklējumu ciklu Berlīnes Šaritē klīnikā, lai noteiktu, kāda terapija viņa onkoloģiskajai saslimšanai ir visefektīvākā.

Frīdenbergs dzimis 1987. gadā, mācījies Rīgas Valda Zālīša pamatskolā, Rīgas 1.Bērnu mūzikas skolā, Rīgas Valsts 1. ģimnāzijā un Latvijas Universitātē ieguvis bakalaura grādu politikas zinātnē.

Mūziķa karjeru Frīdenbergs divu gadu vecumā sāka Latvijas Radio bērnu vokālajā ansamblī "Dzeguzīte", bet plašāku atpazīstamību guva kā grupas "Putnu balle" dalībnieks. 2005. gadā viņš kopā ar Būmeisteru pārstāvēja Latviju "Eirovīzijas" dziesmu konkursā ar skaņdarbu "The War Is Not Over", iegūstot piekto vietu. 2011. gadā Frīdenbergs kļuva par grupas "Tumsa" vokālistu.

Mākslinieks arī iesaistījās Latvijas politikā, būdams partijas LPP/LC un Zatlera reformu partijas biedrs.