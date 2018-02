Islandiešu komponists Johans Johansons ir miris Berlīnē 48 gadu vecumā, sestdien paziņoja viņa menedžeris.

Saskaņā ar mediju ziņām komponists piektdien atrasts miris savā Berlīnes dzīvoklī. Viņa nāves cēloni izmeklē policija.

Johansons piedzima un uzauga Islandes galvaspilsētā Reikjavīkā. 1999. gadā viņš piedalījās mākslas organizācijas, domnīcas un ierastu zīmola "Kitchen Motors" dibināšanā, kas sekmēja starpdisciplināru sadarbību.

Viņa komponētā mūzika ir raksturota kā elektroniskās un klasiskās orķestru mūzikas apvienojums.

Daudzpusīgais Johansons, kurš darbojās arī kā rakstnieks un producents, 2015. gadā saņēma "Zelta globusu" labākās oriģinālās partitūras kategorijā par mūziku Džeimsa Mārša filmai "The Theory of Everything" ("Teorija par visu"), kurā bija parādīta fiziķa Stīvena Hokinga dzīve.

2016. gadā Johansons tika nominēts "Oskaram" par mūziku Debisa Vilnēva trillerim "Sicario" ("Sicario: Narkokarš").

Viņš varēja lepoties arī ar "Zelta globusa", BAFTA un "Grammy" balvu nominācijām par mūziku 2016. gadā iznākušajai filmai "Arrival" ("Atnācēji"). Pērn viņš kopā ar Darenu Aronofski strādāja pie mistikas trillera "Mother!" ("Māt!").

Johansons arī ierakstījis vairākus albumus, tostarp "Fordlandia" un "Orphee".