97 gadu vecumā miris britu kinorežisors Lūiss Gilberts, kurš uzņēmis trīs filmas par Džeimsa Bonda gaitām, pavēstījuši slavenā spiega filmu sērijas producenti.

"Ar lielām skumjām mēs esam uzzinājuši par mūsu dārgā drauga Gilberta Lūisa nāvi," paziņoja producenti Maikls Vilsons un Barbara Brokoli, raksturojot mūžībā aizgājušo režisoru kā "patiesu džentlmeni".

"Viņa ieguldījums britu filmu industrijā un Bonda filmās ir milzīgs (..) Viņa filmas ir ne tikai mūsu mīlētas, bet arī tiek uzskatītas par klasiku" Bonda filmu sērijā, viņi paziņoja.

Gilberts 1967. gadā uzņēma filmu "You Only Live Twice" ("Tu dzīvo tikai divreiz") ar Šonu Koneriju galvenajā lomā. Savukārt Rodžers Mūrs slaveno spiegu atveidojis divās Gilberta filmās – 1977. gadā iznākušajā "The Spy Who Loved Me" ("Spiegs, kurš mani mīlēja") un 1979. gadā uzņemtajā "Moonraker" ("Mēnessgājējs").

Lai arī lielākoties Gilberts zināms ar savām Bonda filmām, 1966. gadā viņš uzņēma četrām "Oskara" balvām nominēto filmu "Alfie" ("Alfijs"), kurā galveno lomu atveidoja Maikls Keins.

1920. gadā dzimušais režisors 1945.gadā gadā uzņēma savu pirmo filmu "The 10 Year Plan" ("Desmit gadu plāns"), un šajā dokumentālajā filmā vēstīts par pēckara mājokļu būvniecību.

2002. gadā iznāca viņa pēdējā filma – "Before You Go".