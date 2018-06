54 gadu vecumā mūžībā devies smagās mūzikas leģendas – grupas "Pantera" bundzinieks līdzdibinātājs Vincents Pols Abots, plašāk pazīstams kā Vinnijs Pols. Par kolēģa nāvi oficiālajā "Facebook" kontā nedēļas nogalē paziņojuši grupas "Pantera" pārstāvji.

Teksasā dzimušais rokeris miris piektdienas, 22. jūnija vakarā. Nāves iemesls pagaidām nav ticis publiski paziņots.

Grupa "Facebook" publicējusi lakonisku paziņojumu: "Vincents Pols Abots aka Vinnijs Pols ir devies mūžībā. Pols bija pazīstams kā grupu "Pantera" un "Hellveah" bundzinieks. Plašāka informācijas šobrīd netiks sniegta." Tāpat tiek atgādināts mūziķa ģimenes lūgums respektēt viņu privātumu sēru laikā.

Vinnijs Pols kopā ar savu brāli Darelu "Dimebag" Abotu un dziedātāju Teriju Gleizu grupu "Pantera" nodibināja 1981. gadā. Nedaudz vēlāk grupai pievienojās basģitārists Rekss Brauns, bet 1986. gadā Gleizs tika nomainīts ar Filu Anselmo.

Viena no pazīstamākajām smagā metāla grupām pastāvēja no 1981. līdz 2003. gadam, šajā periodā izdodot deviņus albumus un saņemot četras nominācijas prestižajai "Grammy" balvai.

"Pantera" ir viens no smagās mūzikas ietekmīgākajiem kolektīviem, īpaši 80. gadu otrajā pusē un 90. gadu sākumā. Par vienu noizcilākajiem albumiem tiek saukts 1992. gadā izdotais "Pantera" sestais albums "Vulgar Display of Power", kas definējis "groove-metal" žanru, tāpat starp ievērojamākajiem grupas ierakstiem minams 1994. gadā izdotais "Far Beyond Driven", kas piedzīvoja ievērojamus komerciālos panākumus. Iznākšanas nedēļā tas uzreiz iekļuva "Billboard" topa pirmajā vietā, bet ASV un Kanādā ieguva platīna statusu.

Pēc "Pantera" izjukšanas brāļi Aboti nodibināja jaunu apvienību – "Damageplan". Taču drīz pēc tam, jau 2004. gadā, Darels Abots tika nošauts koncerta laikā Ohaio.

Uzzinot par "Pantera" bundzinieka nāvi, sociālajos tīklos savu līdzjūtību pauduši daudzu grupa mūziķi.

"Traģiska ziņa par Vinniju Polu šodien. Viņš bija viens no sirsnīgākajiem cilvēkiem, ko zināju. Patiešām labs un jautrs draugs. Tu mums pietrūksi daudz vairāk nekā spēj iedomāties," raksta Slešs, grupas "Guns N' Roses" ģitārists.

"Tik skumji dzirdēt par Vinnija Pola nāvi. Atceros kā "Pantera" koncertēja ar mums, bet vēlākos gados Vinnijs vienmēr bija "Kiss" koncertu pirmajās rindās," savu līdzjūtību pauž grupas "Kiss" ģitārists Pols Stenlijs.

Sērotājiem pievienojies arī "Megadeth" līderis Deivs Masteins. "Tikko pamodos Beļģijā ar ziņām, ka mūžībā devies mans draugs Vinnijs Pols. Vēl viens metāla varonis ir devies prom pārāk ātri. Pasveicini Darelu no manis. Dusi mierā, mans draugs."

"Paldies par visām kopīgi pavadīto labo laiku. Vinnij, tava neticamā viesmīlība un sirsnība bija lipīga un iedvesmojoša.. [..]," "Twitter" raksta Lars Ulrihs, grupas "Metallica" bundzinieks.