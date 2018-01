Foto: Kadrs no video

2018. gada janvārī mūžībā devies britu post-punk grupas "The Fall" līderis Marks E Smits (Mark E Smith), raksta ārvalstu prese.

Mančestras leģendas "The Fall" līdera nāvi apstiprinājis arī grupas menedžeris. Marks E Smits devies mūžībā 24. janvārī no rīta. Mūziķis bija 60 gadus vecs. Pagaidām nav zināms nāves iemesls, taču "The Fall" menedžmens sola detalizētāku informāciju tuvāko dienu laikā.

Grupa "The Fall" dibināta 1976. gadā Mančestrā. Neskatoties uz to, ka gadu gaitā grupas sastāvs vairākkārt mainījies, Smits bija palicis vienīgais nemainīgais tās dalībnieks un līderis.

Kopš dibināšanas iznākuši 31 "The Fall" studijas albumi, no tiem jaunākais "New Facts Emerged" 2017. gadā.

Pagājušajā gadā Marka E Smita veselības problēmu dēļ tika atcelti vairāki "The Fall" koncerti. 2015. gada "The Fall" tika izziņota kā Latvijas festivāla "Laba daba" otrās dienas galvenā grupa, tomēr īsi pirms uzstāšanās koncerts tika atcelts, avioreisa kavēšanās dēļ.