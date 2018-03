Piektdien, 2. martā, mūžībā devusies keramiķe Latvīte Aleksandra Medniece, portālu "Delfi" informē Latvijas Mākslinieku savienības pārstāvis Igors Dobičins.

Māksliniece Latvīte Aleksandra Medniece (08.12.1924. - 02.03.2018.) beigusi Latvijas Mākslas akadēmijas Keramikas nodaļu 1955. gadā. No 1955. līdz 1957. gadam strādājusi Rīgas porcelāna fabrikā Mākslinieciskajā laboratorijā, veidojot sīkplastikas figūras un trauku dekorus.

Bijusi porcelāna apgleznošanas pasniedzēja Rīgas Lietišķās mākslas vidusskolā (tagadējā PIKC Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola) no 1957. līdz 1967. gadam. Kopš 1967. gada strādājusi Latvijas Mākslinieku savienības izveidotajā Ķīpsalas keramiķu radošajā darbnīcā.

Latvīte Medniece izstādēs piedalījās no 1957. gada. Latvijas Mākslinieku savienības biedre bija kopš 1961. gada un Ženēvas Starptautiskās keramikas akadēmijas biedre no 1971.gada, bet goda biedre – no 2005. gada.

Daiļrades iesākumā, vēl strādājot Rīgas porcelāna rūpnīcā, Medniece radoši izpaudās porcelānā, veidojot gan traukus, gan sīkplastikā reālistiskas figūriņas. Nozīmīgs ir Mednieces daiļrades sniegums keramikas nozarē, kurai viņa pievērsās sešdesmito gadu sākumā, bet aktīvi sevi pieteica kopš 1967. gada, kad darbi tiek veidoti gan izstādēm, gan telpu interjeriem, gan ārtelpai. Latviešu keramiķu vidē mākslinieces rokraksts ir unikāls, jo viņas daiļradē tikpat kā nav mums raksturīgo vāžu, svečturu un citu trauku – viņa izcēlās ar figurālām kompozīcijām.

Mākslinieces rokraksts ir stipri individuāls, formas veidotas ar zināmu nosacītību, stilizāciju, slaidi tēli – izstieptās, "sarullētās" formās, bet tēmās risināta gan latviskās dzīvesziņas būtība (Ūsiņš, Jumis, velni, ķekatas utt.), gan sadzīves ainas no lauku un zvejnieku dzīves, gan rotaļīgi tvertie dzīves sižeti. Latvīte Medniece vienmēr meklējusi jaunus tehniskos paņēmienus, un ir viena no retajām, kas vienā mākslas darbā izmantojusi dažādus keramikas materiālus: šamotu, porcelānu, un savdabīgs ir arī krāsu lietojums.

Mākslinieces darbi atrodas Latvijas Mākslinieku savienības muzejā, Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā, Rīgas Porcelāna muzejā, Valkas novadpētniecības muzejā u.c., kā arī privātkolekcijās Latvijā, Zviedrijā, Norvēģijā, Francijā, ASV, Kanādā, Austrālijā u.c.