Otrdien, 5. jūnijā, mūžībā devusies porcelāna māksliniece Maruta Raude, portālu "Delfi" informē mākslinieces tuvinieki.

1965. gada 7. oktobrī Varakļānos dzimusī Raude profesionālo izglītību ieguvusi Rēzeknes Lietišķās Mākslas vidusskolā (1985), Latvijas Mākslas akadēmijas Dizaina grafikas nodaļā, kur 1992. gadā ieguva bakalauru, bet 2000. gadā Mākslas maģistra grādu.

Kopš 1998.gada Raude ir Latvijas Mākslinieku Savienības biedre.

Māksliniece strādāja dažādās tehnikās, starp kurām dominē porcelāns, tā veidošana un apgleznošana. Raudes darbu tēmas ir cilvēku un dabas attiecības.

Kopš 2010. gada māksliniece dzīvoja Mārupē, kur izveidoja "Marutas Raudes porcelāna darbnīcu".

Raude sarīkojusi vairāk nekā 20 personālizstādes un piedalījusies grupu izstādēs un mākslas simpozijos Latvijā un ārzemēs – Lietuvā, Igaunijā, Vācijā, Nīderlandē, Lielbritānijā, Turcijā un Austrālijā.

Māksliniece saņēma godalgu izstādē Rīgai-800, Instalācijas un veicināšanas balvu konkursa izstādē "Jā/NeAtkarība 2016" par darbu "Bijušo sajūtu restaurēšana".

Raudes darbi atrodas Dekoratīvās mākslas un Dizaina muzejā, "Powerhouse" muzejā Sidnejā, Mersinas jaunās mākslas muzeja kolekcijā, privātkolekcijās Krievijā, Zviedrijā, Anglijā, Francijā, ASV un Honkongā.

Raudes apgleznotās tējkannas iekļautas 2002. Un 2013. gadā izdotajās "Lark Books" grāmatās "500 Teapots", kā arī citos šī izdevēja krājumos ("500 Prints on Clay", "Ceramic Sculptures"). Apgleznotie šķīvji minēti angļu autora Paula Skota grāmatā "Painted Clay", bet apgleznojuma metodes – kanādiešu autora Matiasa Ostermana grāmatās "The Ceramic Surface" and "Ceramic Narratives".

Mākslinieces izvadīšana notiks otrdien, 12. jūnijā, pulksten 13 vecajos Ikšķiles kapos.