Roberts Mailzs bija viens no spilgtākajiem vārdiem pagājušā gadsimta 90. gadu elektroniskajā mūzikā. Viņš spoži debitēja ar savu pirmo albumu "Dreamland" 1996. gadā, no tā ir arī viņa visu laiku populārākais hits "Children", kas vēl pirms albuma iznākšanas iekaroja topu pirmās vietas daudzās valstīs pasaulē.

"Dremland" sasniedza platīna statusu Eiropā un ir visu laiku komerciāli veiksmīgākais Mailza ieraksts. Pēc spožās debijas viņš izdeva vēl četrus albumus, no tiem jaunākais "Th1rt3en" iznāca 2011. gadā.

Kā ziņo DJ Mag Italia, Mailzs miris Ibizā, Spānijā, no slimības, tomēr netiek precizēts no kādas.

"Šī traģiskā ziņa, ka aizgājis viens no mūslaiku talantīgākajiem māksliniekiem liek zaudēt ticību un satriec. Man trūks mūsu ķildu, kritikas, vērtējumu, bet īpaši tavas ne ar ko nesalīdzināmās spējas atrast skaņas un melodijas," līdzjūtību paudis tuvs Roberta Mailza draugs, elektroniskās mūzikas mākslinieks Joe T Vannelli.

Roberts Mailzs dzimis 1969. gada 3. novembrī.

Sad to hear Robert Miles passing r.i.p thanks for the music 🙏#deconstruction#classichouse pic.twitter.com/f7xsvLTBF6

— Pete Tong mbe (@petetong) May 10, 2017