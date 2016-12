Britu mediji vēsta, ka Maikla mājās Oksfordšīrā svētdien, ap pulksten 14 pēc vietēja laika, ieradusies neatliekamās medicīniskās palīdzības ekipāža. Policija britu medijiem paziņojusi, ka Maikla nāvē nav konstatētas vardarbības pazīmes.

Džordžs Maikls savas karjeras laikā pārdevis vairāk nekā 100 miljonus mūzikas albumu kopiju.

Šī mēneša sākumā tika ziņots, ka viņa producents un dziesmu autors Neitijs Bojs ar Džordžu strādāja pie jauna mūzikas albuma ierakstīšanas.



2011. gadā Maikls atcēla vairākus koncertus, jo ārstējās no plaušu karsoņa.

Eltons Džons, kurš ar Maiklu 1992. gadā kopā ierakstīja "Don't Let the Sun Go Down on Me", savā "Instagram" profilā ierakstījis, ka "esmu patiesi satriekts. Esmu zaudējis mīļu draugu – patīkamāko un cēlsirdīgāko dvēseli, kā arī lielisku mākslinieku. Ar visu sirdi jūtu līdzi ģimenei un viņa cienītājiem."

