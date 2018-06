No 27. jūnija līdz 29. jūnijam norisināsies ikgadējais džeza mūzikas festivāls '' Rīgas Ritmi 2018'', kas piedāvā iespēju apmeklēt ne tikai augstvērtīgas džeza mūzikas koncertus septiņās norises vietās, bet arī pasaules līmeņa zvaigžņu meistarklases un redzēt savus elkus rokas stiepiena attālumā 28. un 29. jūnijā Latvijas Radio 1. Studijā, portālu "Delfi" informē festivāla rīkotāju pārstāvji.

Festivāla ietvaros meistarklases šogad pasniegs četri mākslinieki no ASV, Izraēlas, Kubas un Dānijas. Meistarklašu programmu atklās multiinstrumentālists Adams Bens Ezra (Adam Ben Ezra) no Izraēlas, kurš pazīstams ar savu virtuozo kontrabasa spēli. Dienas gaitā visiem interesentiem būs iespēja apmeklēt meistarklasi pie viena no inovatīvākajiem mūsdienu steeldrummer – Gregorija Boida (Gregory Boyd).

Savukārt otrās dienas meistarklases atklās ASV uzlecošā zvaigzne Šenela Džounsa (Shenel Johns), kura atzīta par vienu no talantīgākajām jaunajām džeza vokālistēm. Meistarklašu kulminācijas izskaņā – "Grammy"" nominētais Kubas džeza pianists un komponists, improvizators Alfredo Rodrigezs (Alfredo Rodriguez), kurš demonstrēs savu atšķirīgo pieeju klasiskajai klaviermūzikai.

Papildu informācija un pieteikšanās – šeit.