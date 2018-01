Pēc koncerta sekos brīvo improvizāciju daļa, tāpēc ikviens tajā ir laipni aicināts piedalīties, ņemot līdzi savu mūzikas instrumentu. Ja kāds vēlēsies dziedāt, tad arī to droši varēs darīt, pievienojoties pamatsastāvam, vēsta koncertzāles pārstāvji.

Jolanta Gulbe-Paškeviča un Deniss Paškevičs ir mūziķu ģimene, kurā katrs no viņiem ir spilgta individualitāte. Jolanta ir viena no latviešu džeza profesionālās elites ekstravagantākajām dziedātājām ar tembrāli bagātu un spēcīgu balsi. Viņa ir viena no retajām un pieprasītākajām bossa nova un portugāļu fadu stila mūzikas izpildītājām Baltijā.

Savukārt Deniss ir džeza flautists, saksofonists un komponists. Viņš studējis Latvijā, Igaunijā, Holandē, Vācijā un ir viens no Latvijas džeza zīmoliem pasaulē. Jolanta un Deniss piedalās dažādos muzikālos projektos gan Latvijā, gan ārvalstīs. Viņi apceļojuši daudzas valstis, koncertējuši prestižos džeza klubos un piedalījušies starptautiskos festivālos.

Pasākumā ieeja ir bezmaksas.