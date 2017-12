Aicina uz Vecgada koncertiem 'Sounds of the Music' ar skaistākajām mūziklu melodijām

Foto: Lauris Vīksne

27., 28., 29. un 30.decembrī Bauskā, Ādažos, Baložos un Rīgā izskanēs krāšņs Vecgada mūziklu koncerts "Sounds of the Music", kurā iekļauti fragmenti no pasaulslavenajiem mūzikliem "Mamma Mia", "Les Miserables" ("Nožēlojamie"), "The Phantom of The Opera" ("Operas spoks"), "Cabaret" ("Kabarē"), "La La Land" u.c, portālu "Delfi" informē koncerta veidotāji.