Programmā izskanēs Volfganda Amadeja Mocarta "Adagio" un "Rondo K617", kā arī Astora Pjacollas cikls "Five Tango Sensations". Koncertā Latvijas pirmatskaņojumu piedzīvos arī mūsdienu krievu komponista Sergeja Akhunova skaņdarbs "Two Keys to One Brodsky's Poem". Karjeras pirmo pusi darbojies rokernrola un elektroniskās mūzikas lauciņā, kopš 2005. gada Akhunovs pievērsies galvenokārt orķestra un instrumentālajai mūzikai, rakstot apcerīgā minimālisma noskaņā.

Programmā iekļautas arī čehu romantiķa Antonīna Dvoržāka "Bagateles". "Šis darbs man rada tik daudz prieka, it kā es rakstītu simfoniju'', tā par "Bagatelēm" rakstīja pats komponists.

Jau ziņots, ka trešais Jūrmalas festivāls notiks no 17. līdz 19. jūlijam, pulcējot virkni izcilu, starptautiski novērtētu mākslinieku. Festivāla goda mākslinieks būs dziedātājs Aleksandrs Antoņenko. Koncertos uzstāsies Raimonds Pauls, Latvijas Radio bigbends, "Sinfonietta Rīga" un citi. Festivāla īpašie viesi – pasaulslavenais Londonas gospeļkoris.

Biļetes uz Jūrmalas festivāla koncertiem nopērkamas "Biļešu paradīzes" tirdzniecības vietās un internetā.