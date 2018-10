8. novembrī Latvijas Nacionālajā operā pasaulslavenā diriģenta Filipa Herevēges vadībā uzstāsies Amsterdamas Karaliskais "Concertgebouw" orķestris. Filips Herevēge ir šībrīža pasaules diriģentu saraksta augšgalā, viņu regulāri aicina uz sadarbību pasaules labākie orķestri, portālu "Delfi" informē koncerta rīkotāji no VSIA "Latvijas Koncerti".

Koncerta programmā skanēs Kārļa Marija fon Vēbera uvertīra operai "Oberons", Johannesa Brāmsa Otrā simfonija un Ludviga van Bēthovena Ceturtais klavierkoncerts, kurā solists būs Jefims Bronfmans.

Filips Herevēge ir dzimis Beļģijā 1947. gadā. Muzikālo izglītību viņš ieguva Konservatorijā klavieru un ērģeļu klasē. Tajā pašā laikā Herevēge sāka savu diriģenta karjeru – 1970. gadā viņš izveidojis baroka mūzikas ansambli "Collegium Vocale Gent". Savukārt 1977. gadā Herevēge Parīzē nodibina ansambli "La Chapelle Royale", kas atskaņo Zelta laikmeta – 17. gadsimta mūziku. Herevēge ir izveidojis arī "l'Ensemble Vocal Européen", kura repertuārā skan mūzika sākot no Renesanses laika līdz mūsdienām. Pēc Herevēges un Parīzes Elizejas lauku teātra direktora Alēna Direla ierosmes 1991. gadā tiek dibināts "l'Orchestre des Champs-Élysées" (Elizejas lauku orķestris), kas ir augstākās klases orķestris un ir īpašs ar to, ka spēlē vēsturiskos 18. gadsimta instrumentus.

Filipu Herevēgi regulāri aicina uz sadarbību pasaules labākie orķestri – "Vīnes filharmoniķi", Amsterdamas Karaliskais "Concertgebouw" orķestris, Ņujorkas Sv. Lūkas orķestris u.c.

2003. gadā Herevēge saņēma Francijas Goda leģiona ordeni.

Amsterdamas Karaliskais "Concertgebouw" orķestris ir viens no pasaules trim labākajiem orķestriem. Slavenais latviešu diriģents Mariss Jansons bija orķestra galvenais diriģents no 2004. līdz 2015. gadam. Orķestris ir dibināts 1888. gadā. Simtajā orķestra jubilejas gadā (1988.) tas oficiāli saņēma apzīmējumu – "Karaliskais". Orķestra mājvieta ir viena no izcilākajām pasaules koncertzālēm – Amsterdamas "Concertgebouw". Orķestra patronese ir Nīderlandes karaliene.

Projektā "Side by Side" (Blakus) katrā Eiropas valstī, kurā orķestris uzstājas, koncerts tiek atklāts, atskaņojot vienu skaņdarbu kopā ar attiecīgās valsts Mūzikas akadēmijas studentu orķestri.

Koncerts notiek Latvijas valsts simtgades koncertcikla "Dzimuši Latvijā" ietvaros. Kopā ar Amsterdamas Karalisko "Concertgebouw" orķestri uzstāsies Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas simfoniskais orķestris, atskaņojot Kārļa Marija fon Vēbera uvertīru operai "Oberons".

Koncertcikls "Dzimuši Latvijā" ir Latvijas valsts simtgades programmas notikums. Biļetes nopērkamas "Biļešu paradīzes" kasēs un internetā.