Koncerta programmā paredzētas gan klasiskās mūzikas pērles, gan arī Bočelli populārākie singli. Uz koncerta norises vietu tiks norīkoti speciāli autobusi Rīga - Tallina - Rīga, kuru biļetes būs pieejamas tuvāk pasākumam.

Itālijā, Pizā dzimušā Andrea Bočelli lielākais hits "Con Te Partirò" vai angļu valodā "Time To Say Goodbye", kas ir tapis sadarbībā ar Sāru Braitmani, ir viens no visu laiku visvairāk pārdotajiem singliem. Itāļu tenors ir pārdevis vairāk nekā 80 miljonus albumu kopiju, dziedājis pāvestiem, prezidentiem, karaliskajām ģimenēm, kā arī uzstājies pasaules slavenākajās koncertzālēs un operteātros. Superzvaigzne Bočelli ir pazīstams kā "ceturtais tenors".

Savukārt 26. oktobrī Bočelli izdos savu jauno albumu "Si", kas ir pirmais albums vairāk nekā 14 gadu laikā. Albums ir veltīts mīlestībai, ticībai un ģimenei. Tas ir ierakstīts Itālijā, un tā producents ir leģendārais Bobs Ezrins, kas ir sadarbojies ar "Pink Floyd" un Lū Rīdu. Albuma pirmais singls jau ir publiski pieejams. Tā nosaukums ir "Fall on Me", un tajā papildus Andrea var dzirdēt arī viņa dēlu Mateo Bočelli.

Igaunijā notiekošais Andrea Bočelli koncerts ir unikāls, pateicoties tā tehniskajiem risinājumiem. Saskaņā ar koncerta organizatora "Monster Music OÜ" izpilddirektora Tanela Sammu sacīto, mākslinieka tehnisko vēlmju saraksts ir ārkārtīgi sarežģīts un pārsniedz visu līdz šim redzēto. Pēc "Eventech OÜ" pārstāvja Paula Jirgensona teiktā, kas apkalpo Bočelli koncertus Eiropā, itālis ar savām tehniskajām prasībām šobrīd ir viens no māksliniekiem, kura koncertturnejām Eiropā ir visaugstākās skaņu tehnikas prasības.

Biļetes uz Andrea Bočelli koncertu iegādājamas "Biļešu servisa" kasēs un internetā.