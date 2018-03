Londonas Karaliskā mūzikas akadēmija piešķīrusi latviešu pianistam Andrejam Osokinam Akadēmijas Asociētā biedra statusu ( ARAM ), portālu "Delfi" informē mākslinieka pārstāvji no "Aira Laiviņa artists".

Ar šo goda apbalvojumu Akadēmijas Vadības padome apbalvo tikai tos bijušos Akadēmijas studentus, kuri ir sasnieguši izcilību mūzikā, kā arī devuši nozīmīgu ieguldījumu mūzikas jomā. Apbalvošanas ceremonija, kurā tiks pasniegti Akadēmijas goda apbalvojumi notiks 2018. gada maijā.

"Esmu ļoti pagodināts saņemt šo prestižo apbalvojumu un par tik augstu vērtējumu gan par maniem sasniegumiem konkursos, gan koncertos, ko sniedzu tādās slavenās zālēs kā Berlīnes Filharmonija, Karaliskā Festivāla zāle un citas. Laiks, ko pavadīju Karaliskajā mūzikas akadēmijā Londonā, bija pārpildīts ar dažādiem notikumiem, uzstāšanām un pārbaudījumiem. Te iepazinu daudzus mīļus draugus un gudrus mentorus. Šis laiks vienmēr paliks atmiņā ar savu īpašo noskaņojumu un atmosfēru, ar neskaitāmām meistarklasēm un koncertiem, ko nospēlēju pats vai vēroju klausītāja lomā," atklāj pianists.

Andrejs Osokins 2011. gadā ar izcilību ieguvis Londonas Karaliskās mūzikas akadēmijas maģistra grādu, saņemot arī īpašu Dip RAM apbalvojumu par lieliski sniegto noslēguma koncertu.

Ceturtdien, 29. martā, Kultūras pilī "Ziemeļblāzma" Rīgā Andrejs Osokins piedalīsies amerikāņu kino mūzikas izrādes "Pēc pusnakts" ("After Midnight") Latvijas tūres noslēguma šovā, savukārt 14. aprīlī sniegs solo koncertu Berlīnē Vācijā. Tam sekos vairākas uzstāšanās ar orķestri Latvijas un ārvalstu festivālos, to skaitā Ludviga van Bēthovena klavierkoncertu maratons festivālā "Altmark Festspiele", kas norisināsies jūnija beigās Vācijā.

Andrejs Osokins plūcis laurus pasaules nozīmīgākajos starptautiskajos pianistu konkursos – Artūra Rubinšteina konkursā Telavivā, Margaritas Longas un Žaka Tibo konkursā Parīzē, Līdsas konkursā, Karalienes Elizabetes konkursā Briselē, kā arī saņēmis Latvijas Lielo mūzikas balvu. Pianists regulāri uzstājas prestižākajās Eiropas koncertzālēs: Berlīnes filharmonijā, "Konzerthaus Berlin", "Alte Oper" zālē Frankfurtē, "LaVerdi" zālē Milānā, Vigmora, "St Martin in the Fields" un "Kings Place" koncertzālēs Londonā un citās. Koncertējis kopā ar neskaitāmiem orķestriem, tostarp Beļģijas Nacionālo simfonisko orķestri, orķestri "Kremerata Baltica", Francijas Radio filharmonijas orķestri, Mančestras Hallé Simfonisko orķestri, Braitonas Filharmonijas orķestri, Dublinas Nacionālo simfonisko orķestri, sadarbojoties ar mūsdienu izcilākajiem diriģentiem, to skaitā sers Marks Elders, Marina Alsopa, Jurijs Simonovs, Vladimirs Fedosejevs, Bojans Videnofs, Džeimss Džads un citi. Ierakstīti un izdoti divi Andreja Osokina solo albumi.