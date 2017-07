Ansamblis 'Manta' un roka trio 'Spāre' koncertēs Kalnciema kvartālā

Vienā vakarā, 3. augustā, Kalnciema kvartālā būs iespēja dzirdēt ansambli "Manta" ar jauno albumu "Karaliene" un latviešu jaunās paaudzes psihodēliskā roka trio "Spāre", kurus iesildīs jauna indie pop grupa "Zilo džinsu serenāde", portālu "Delfi" informē pasākuma rīkotāji.

Koncerta norises laiks paredzēts no pulksten 19.00 līdz 23.00, ieeja - bez maksas.

Ansamblis "Manta" ir viens no redzamākajiem latviešu alternatīvās scēnas pārstāvjiem, kas guvis piekrišanu arī ārpus tās. Pirmais albums "Manta" ieguvis vairākas Latvijas mūzikas balvas, grupa aktīvi koncertējusi Latvijā, uzstājusies arī Lietuvā un Igaunijā.

"Mantas" īpatno skanējumu veido arī daudzbalsība un oriģināls instrumentu klāsts dažādos salikumos – "Cremona" basģitāra vai sintbass, ģitāras, klavieres, dzīvās bungas un pašradīti sampli, ērģeles Vermona 2, sintezators "Электроника", "Korg Electronic piano", kā arī īpašais viesis - "Casio VL1".

"Karaliene" ir dzīvs, analogs ieraksts, kas izpildīts šodienai unikālā tehnikā, rakstot un montējot uz lentām ar diviem divceliņu magnetofoniem. To rakstījis, ieraksta laikā miksējis un producējis Latvijas alternatīvās scēnas veterāns Ingus Baušķenieks savā studijā "Bicycle Systems".

Savukārt grupas "Spāre" koncerti līdzinās dīdžeja setiem, kuros mūzika tiek attīstīta lēnām, to balstot uz atsperīgiem bungu bītiem un ģitāru rifiem, tiem pa virsu attīstot dažādas gan ļoti vienkāršas, gan ļoti komplicētas melodiskās un ritmiskās idejas.

Grupas mūzika rodas spontāni uz vietas. Pamatā balstīta psihodēliskā roka skaņu pasaulē, "Spāres" mūzika ir ritmiska, enerģiski lādēta un inovatīva, kas izšķīdina žanriskās barjeras un tiecas pretī nezināmajam.

"Zilo džinsu serenāde" ("Blue Jean Serenade") ir jauna un latviski dziedoša indie pop grupa. Tā izveidota Kandavā, kad 2014. gadā, Basketbola nometnes laikā divi komandas biedri Jānis (ritma ģitāra, vokāls) un Tomass (bungas) izdomāja starp treniņiem brīvo laiku pavadīt, spēlējot populāru dziesmu kaverus uz akustiskās ģitāras un miskastes kā bungām.

Nu tas ir piecu cilvēku ansamblis, kur Anna (Jāņa māsa) spēlē klavieres un dzied, Reinis spēlē līdģitāru, bet Edgars atbild par zemākajām notīm uz basa. Dziesmas pārsvarā ir par to, kas pasaulē ir labs, un ko jaunieši labprāt gribētu mainīt.

Līdz šim apvienība izdevusi vienu EP ierakstu "All My Friends Care About Celebrities, Well, I Don't" , kuru ir iespējam noklausīties "Spotify", kā arī iegādāties "iTunes" veikalā.