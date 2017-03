Džeza bārā "Trompete" 14. martā plkst. 20.00 tiks ieskandināts ansambļa "Vētras saites" jaunais albums "Rīga paliek", portālu "Delfi" informē izdevēji – kultūras menedžmenta centrs "Lauska".

Albums "Rīga paliek" veltīts visiem cilvēkiem, kuri mīl Rīgu, Latviju un kuriem ir svarīgi, kas ar to notiek, uzsver grupas dalībnieki. Tajā ir iekļautas 11 kompozīcijas, kuras caurvij ne tikai dažāda veida kokļu un ģitāras skaņas, bet arī vokāls, pūšamie un ritma instrumenti. Katram skaņdarbam un dziesmai ir sava rašanās vēsture, kuru ietekmējusi mūziķu attieksme pret dzīvi, dažādi notikumi un piedzīvojumi. Albumam nosaukums ir izvēlēts no Ojāra Vācieša dzejoļa, kurš izmantots vienā no dziesmām.

Lai arī "Vētras saites" ir pazīstama kā instrumentālu mūziku spēlējoša apvienība, kuras skanējumā dominē elektriskā kokle, šajā diskā ir iekļautas arī vairākas dziesmas ar Raiņa, Imanta Ziedoņa, Ojāra Vācieša. un Pola Eliāra dzeju. To iedziedāšanā piedalījušies dziedātāji Jānis Buķelis, Līva Dumpe, vokālais kvartets "Harmony 4 Riga" un paši grupas dalībnieki.

Vēl šajā albumā kopā ar Latvītes Cirses koklēm, Ģirta Pavēņa ģitārām, Anša Kluča basiem un Jāņa Cīruļa džambi, ierakstos ir piedalījušies flautiste Ilona Kudiņa, bundzinieks Andris Buiķis, saksofonists Raivo Stašāns, trompetists Jānis Amantovs un perkusionists Dmitrijs Jevsikovs. Šo mūziķu devums "Vētras saišu" mūzikai ir piešķīris tembrālo un dinamisko daudzveidību. Skaņu inženieris – Kaspars Bārbals, mākslinieks – Matīss Zvaigzne.

Šis būs jau otrais grupas albums. Pirmais, ar nosaukumu "Teātra krustojums", iznāca 2012. gadā un 2013. gadā tika izvirzīts Latvijas Mūzikas ierakstu Gada balvas nominācijai "Labākā debija".