Apburtā meža tēli. Evijas Vēberes albuma apskats

Kad izaugam lieli jo lieli, tad no mums visbiežāk sagaida konkrētu normu izpildi un puslīdz paredzamu rīcību. Pat, ja ļoti sagribas paspēlēties ar klucīšiem vai iekrist spīdīgajās bumbās lielveikala bērnu zonā, to nedarām, jo tā nepieklājas. Atliek spēlēties citādi. Piemēram, tā, kā to dara Evija Vēbere savā jaunākajā albumā "Sirdsbūt".