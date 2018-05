Ar hiphopa mākslinieka anša koncertu trešdienas, 6. jūnija vakarā pēc pulksten 19.00, K. K. fon Stricka villas dārzā Aristida Briāna ielā 9 turpināsies pagājušajā vasarā aizsāktais bezmaksas koncertu cikls, portālu "Delfi" informē pasākumu rīkotāju pārstāve Alise Podniece.

Jūnija programmu atklās reperis, bītmeikeris un producents ansis (Ansis Kolmanis). Savukārt pēc nedēļas, 13. jūnijā, ar improvizētu džeza mūzikas programmu uzstāsies grupa "How Town". Trešajā trešdienā, 20. jūnijā, klausītājus regeja ritmos iekustinās grupa "Riga Reggae", savukārt par pirmā mēneša cikla noslēgumu 27. jūnijā rūpēsies Goran Gora.

Koncertsezonas programmas atklājējs ansis iemantojis plašu klausītāju un mūzikas kritiķu atzinību, un šobrīd ir viens no spēcīgākajiem hiphopa žanra pārstāvjiem Latvijā. To apliecina arī pirms gada izdotā albuma "Balzams" triumfs gada balvā "Zelta mikrofons" hiphopa mūzikas žanrā.

Muzikālo apvienību "How Town", kas villas dārzā uzstāsies 13. jūnijā, pamatsastāvu veido beļģu-latviešu muzikālais ansamblis. Piecu vokālu un divu stīgu instrumentu radītā mūzika vislabāk raksturojama kā smalki izstrādātu "folk/singer-songwriter" dziesmu satikšanās ar džezam raksturīgu spontanitāti un laikmetīgās eksperimentālās mūzikas improvizācijām.

Villas koncertā Eiropā labi zināmā grupa atskaņos kompozīcijas no sava jaunākā un stilistiski daudzveidīgākā ceturtā albuma "I Want To Watch A Tree Grow" (2018). Tajā dzirdamas visu piecu grupas dalībnieku kompozīcijas ar tekstiem četrās valodās – angļu, latviešu, krievu un franču. Kormūzikas harmonijas sastop savītus basa ritmus un ģitāras skaņas, lai pēc brīža pārtaptu par tautasdziesmu, kuras melodija galvā skan vēl nedēļu. Grupas sastāvā ir gan ģitārists Matīss Čudars, gan beļģu izcelsmes komponists, basists un grupas mūzikas aranžējumu autors Lenarts Heindels ir džeza mūziķis, skatuves mākslinieces – Laura Polence, Elīna Silova un Sāra Klēne (Sarah Klenes).

20. jūnijā villas dārzā regeja ritmos klausītājiem liks kustēties grupa "Riga Reggae", kurā muzicē Horens Stalbe un Ints "Speiss" Ķergalvis, savukārt jūnija programmu ar noslēgs Latvijā iemīļotais dziesminieks Goran Gora (Jānis Holšteins-Upmanis).

Gadījumos, kad laikapstākļi neļaus koncertiem notikt dārzā, to norise tiks pārcelta uz villas iekštelpām. Muzikālā programma pulcēs interesentus līdz pat septembrim, iesildot klausītājus ikgadējam festivālam "Piena svētki", kas šogad norisināsies 19. augustā. Katru trešdienu koncerti norisināsies pēc pulksten 19.00 un ieeja tajos būs bez maksas.