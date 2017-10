Nepieradinātās mūzikas festivāls "Skaņu mežs" šogad atzīmē savu 15. gadskārtu, un piektdien, 6. oktobrī, pulksten 18.00 tas tiks atklāts ar bezmaksas koncertvakaru mākslas muzejā "Rīgas birža" (Doma laukumā 6), portālu "Delfi" informē pasākuma rīkotāji.

Pasākumā uzstāsies britu elektroakustiskās improvizācijas "krusttēvi" AMM, eksperimentālā vokāliste Sofija Jernberga (Sofia Jernberg), pianists Stīvens Grū (Stephen Grew) un islandiešu laikmetīgās mūzikas ansamblis Nordic Affect.

Par koncertvakara nozīmīgākajiem viesiem uzskatāmi AMM – pagājušā gadsimta sešdesmitajos gados dibināta britu grupa, kam piedēvē pionieru statusu akadēmiskās mūzikas, minimālisma un ambientās mūzikas ietekmētā elektroakustiskajā improvizācijā. AMM uz skatuves kāps "zelta sastāvā" – ilgstošajiem dalībniekiem Edijam Prevo (Eddie Prevost, perkusija) un Džonam Tilburijam (John Tilbury, klavieres) pievienosies arī Kīts Rovs (Keith Rowe, ģitāra un elektronika), kurš pirms 13 gadiem bija pametis grupu. Trijotnes atkalapvienošanās notika par godu ansambļa 50. jubilejai.

Dziedātāja un komponiste Sofija Jernberga (Sofia Jernberg) ir dzimusi Etiopijā, bet šobrīd bāzējas divās pilsētās – Oslo un Stokholmā. Viņa ir viena no modernā džeza okteta "Paavo" un laikmetīgās mūzikas kvarteta "The New Songs" vadītājām un komponistēm. Jernberga guvusi kritiķu atzinību ar savu eksperimentālo dziedāšanu un spēju izdziedāt sarežģītas kompozīcijas. Viņa ir izpildījusi Arnolda Šēnberga (Arnold Schoenberg) "Mēness Pjero" un 2014. gadā dziedāja Salvatores Šiarīno (Salvatore Sciarrino) operā "Loengrīns". Viena no viņas dziļākajām interesēm ir balss instrumentālo iespēju attīstīšana. Jernbergas dziedājumi iekļauj skaņas un tehnikas, kas nereti apstrīd pieņemtās dziedāšanas formas - viņa ir padziļināti praktizējusi atonālu dziedāšanu. Kā augsti vērtēta improvizācijas māksliniece, Sofija bieži parādās dažādos pazīstamos sastāvos, taču regulāri spēlē kopā ar čellisti Lēnu Grenageru (Lene Greanger).

Islandiešu laikmetīgās mūzikas ansambļa "Nordic Affect" dalībnieces ir Halla Steinuna Stefansdotira (Halla Steinunn Stefánsdóttir, vijole), Guruna Hrunda Harardotira (Gudrún Hrund Hardardóttir, alts), Džordžija Brauna (Georgia Browne, flauta), Hanna Loftsdotira (Hanna Loftsdóttir, čells un gamba) un Guruna Oskarsdotira (Gudrún Óskarsdóttir, klavesīns). "Nordic Affect" mūzikas radīšanas procesa pamatā ir līdzīgu mūzikas formu uzlūkošana no dažādām perspektīvām un eksperimentēšana. Ansamblis izveidojās 2005. gadā, neilgi pēc tam, kad tā dalībnieces bija beigušas vēsturiskās mūzikas studijas. Viņas vienoja interese veidot jaunas kompozīcijas uz 17. un 18. gadsimta mūzikas pamata. Mūziķes savā starptautiskajā karjerā ir sastapušas atsaucīgu auditoriju gan laikmetīgās mūzikas, gan baroka, gan rokmūzikas festivālos, un viņu priekšnesumi bieži ir sintēze starp koncertu un lekciju, jo mūziķes labprāt stāsta par sevis atskaņoto mūziku. Viņas ir bijušas nominētas Ziemeļvalstu Mūzikas balvai, savukārt Islandes Mūzikas balva viņas divkārt ir atzinusi par Gada izpildītājām un Reikjavīkas Gada ansambli.

"Nordic Affect" uzstāšanās programmā būs dzirdami Annas Torvaldsdotiras (Anna Thorvaldsdóttir), Turiduras Jonsdotiras (Þuríður Jónsdóttir), Hlīnura Ādilsa Vilmarsona (Hlynur Aðils Vilmarsson) un Marijas Huldas (María Huld) darbi.

"Skaņu meža" līdzdibināto novatoriskajai mūzikai veltīto platformu "Shape" pasākuma programmā pārstāvēs Lankasteras pianists Stīvens Grū (Stephen Grew), kura spontānās kompozīcijas tikušas salīdzinātas gan ar avangarda komponistu Konlona Nankarova (Conlon Nancarrow) un Eliota Kārtera (Elliott Carter) klaviermūziku, gan ar Eiropas brīvās improvizācijas veterāna Freda van Hova (Fred van Hove) daiļradi. Grū ir attīstījis atonālu, dinamisku un no džeza visai attālinātu improvizēšanas stilu. Viņš spēlējis kopā ar tādiem brīvās improvizācijas meistariem kā Miku Beku (Mick Beck), Evanu Pārkeru (Evan Parker) un Kītu Tipetu (Keith Tippett). Pēdējā laikā Grū bieži spēlē ar ievērojamo agrīno "Spontaneous Music Ensemble" dalībnieku, saksofonistu Trevoru Votsu (Trevor Watts), kā arī aktīvi koncertē ar savu ansambli "Grew Quartet". Tomēr nozīmīgākā viņa radošās darbības šķautne ir solo priekšnesumi. Grū savas dzīves laikā ir bijis arī podnieks, gleznotājs, zvejnieks un dārznieks, taču allaž turpinājis spēlēt klavieres.

"Skaņu mežs 2017" turpināsies mūzikas namā "Daile" 13. un 14. oktobrī. Biļetes iegādājamas "Biļešu servisa" kasēs un internetā.