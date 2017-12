Piektdien, 8. decembrī, pulksten 20.00, "Arēnā Rīga" savas koncerttūres "Explosive – Live" ietvaros pirmo reizi Latvijā uz skatuves kāps vācu vijolnieks Deivids Garets ar grupu, portālu "Delfi" informē koncerta rīkotāji.

"Kā Paganini starp popmūzikas zvaigznēm un Džimijs Hendrikss starp vijolniekiem, Deivids Garets ir starptautiska superzvaigzne, kas nojauc robežas starp Mocartu un "Metallica". Slavēts par moderno crossover tendenču ieviešanu un virtuozo vijoles pārvaldīšanu, Garets brīvi spēlē sarežģītākās klasiskās kompozīcijas ar pasaulē vadošajiem diriģentiem un orķestriem, kā arī skatītāju dievinātus rokmūzikas hitus. Vijolnieka ieraksti ieguvuši 23 zelta un 16 platīna statusus Honkongā, Vācijā, Meksikā, Taivānā, Brazīlijā, Singapūrā un daudzviet citur. Viņa jaunākais albums "Explosive" ir ieguvis zelta statusu Vācijā un Austrijā jau dažu nedēļu laikā. Garets apvieno rokzvaigznes harizmu ar mūsdienu labākā instrumentālista virtuozitāti," vēsta koncerta rīkotāji.

Koncertturneja "Explosive – Live" sākās 2016. gada novembrī un, kā informē koncerta rīkotāji, tā ir līdz šim komerciāli veiksmīgākā, pirmo trīs nedēļu laikā pārdodot gandrīz 200 000 biļešu.

"Šī koncerttūre nelīdzinās nekam, ko iepriekš esmu darījis," komentē Deivids, kura izpildījumā tādi hiti kā "Purple Rain" vai "They Don't Care About Us", kā arī visiem zināmais "Viva la vida" līdzās viņa pašsacerētajām kompozīcijām "Furious" un "Explosive" liek pūlim sajūsmā aplaudēt un pat dejot.

Biļetes uz koncertu iegādājamas "Biļešu servisa" kasēs un internetā.