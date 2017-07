Teksta tiešraidi piektdienā, 14. jūlijā no festivāla veido portāla "Delfi" žurnālisti Ivars Šteinbergs, Sabīne Košeļeva, Jānis Sildniks, Edgars Bāliņš, Viesturs Radovics, fotogrāfi Romāns Kundeckis un Kārlis Dambrāns. Video – Maija Kuzņecova.

'Positivus' pirmā diena

Ivars Šteinbergs: Pixies spēlē Hey – manu un, es pieņemu, daudzu klātesošo iecienītāko grupas dziesmu. Līdz ar to un pēdējiem festivāla pirmās dienas koncertiem Delfi komanda atvadās. Tiekamies atkal rīt!

Sildniks: Šī būs notikumiem bagāta nakts dīdžeju kultūras piekritējiem. Nordea skatuvi noslēgs ASV hiphopa pionieris Grandmaster Flash. Par viņa ietekmi mūzikas attīstībā liecina kaut vai fakts, ka Grandmaster Flash and the Furious Five 2007. gadā kļuva par pirmo hiphopa projektu, kas uzņemts rokenrola slavas zālē. Tāpat tieši viņš ir vainojams vairākās inovācijās, ko mūsdienās uztveram par pašsaprotamām – piemēram, Grandmaster Flash bija tas, kurš noslīpēja skrečošanas tehniku un padarīju to populāru. Savukārt uzreiz pēc tam electric room skatuvi piedārdinās jau modernāks DJ etalons – Araabmuzik, kurš ir pazīstams ar virtuozu semplošanu ar bungmašīnu, savu performanci veidojot publikas priekšā.

Sildniks: Tur, kur rāda bultiņa, uzstājas Singapūras Satīns. Tuvāk tikt ir grūti, jo telts ir aizpildīta ar dažāda vecuma ļaudīm, kuri cītīgi dejo un skandē tekstus.

Šobrīd skan Pixies, šķiet, vispazīstamākā dziesma - Where is my mind.

Ivars Šteinbergs: Pixies sestais albums Head Carrier iznāca pagājušā gada septembrī, kad tika paziņots, ka basģitāriste Paza Lenčantina nu ir grupas pastāvīga dalībniece. Daudziem grupas faniem Pixies asociējas ar sākotnējo basisti Kimu Dīlu, bet šķiet, ka Positivus apmeklētājiem patīk arī Paza.

Ivars Šteinbergs: Pie mikrofona – Pixies bundzenieks Deivids Loverings, izpildot La La Love You, gluži tāpat kā Doolittle ierakstā.

Sildniks: ... tikmēr daži desmiti dod priekšroku izbaudīt latviešu tautasdziesmas elektroniskās mūzikas aranžijā uz dabas skatuves, kur uzstājas Mad Ant - aptuvens avangards.

Ivars Šteinbergs: Pixies turpina ar Here Comes Your Man – skaņdarbu, ko Bleks Frensiss sarakstījis pusaudzībā, aptuveni 14-15 gadu vecumā. Šo darbu vairāki kritiķi uzskata par vienu dziesmām, kas apvienībai atnesa slavu.

Ivars Šteinbergs: Šobrīd skan Monkey Gone to Heaven – viena no slavenākajām dziesmām no 1989. gada albuma Doolittle. Dziesma, kurai lielākā daļa klausītāju dzied līdzi.

Ivars Šteinbergs: Bleks Frensiss kliedz pilnā rīklē, elektriskā ģitāra gluži tāpat, laukums pie Lattelecom skatuves ir pilns. Kļūst skaidrs, kāpēc Nirvana, Radiohead, Blur un citas grupas atzinušas Pixies par vienu no būtiskajiem iedvesmas avotim - viņu mūzikā ir neviltota enerģija.

Ivars Šteinbergs: Viņi ir klāt! Positivus festivāla pirmās dienas hedlaineri Pixies sāk koncertu ar Gouge Away – perfektu apvienības skanējuma (piezemēts pants, skaļš piedziedājums) piemēru. Tāpat skaņdarbs ir atsauce uz Bībeles stāstu par Samsonu un Delīlu (bibliski motīvi parādās arī dažās citās Pixies dziesmās).

Sildniks: Pixies sāk savu uzstāšanos Positivus. Pagaidām ļoti brīvi var tikt relatīvi tuvu skatuves priekšai.

Sildniks: Starp citu, Pixies ģitārists Džoijs Santiago, kuru šodien intervēja Delfi, bija tas, kurš nāca klajā ar grupas nosaukumu.

Telšu pilsētiņas mājiņas šogad esot perfektā kārtībā. Kā norāda festivāla fani no Igaunijas, šogad četrvietīgie mājokļi ir sausi, mājīgi un ērti.

Sildniks: Positivus mīl aicināt mūzikas leģendas, taču situācija, kurā Pixies uzstājas gadu pēc Igija Popa ir īpaši ironiska, jo 1988. gadā solists Bleks Frensiss atteicās sākt koncertu, kamēr pasākuma skaņotājs neatskaņoja līdz galam the Stooges dziesmu I Wanna Be Your Dog, kas pirms Pixies koncerta tika pusē nogriezta.

Sildniks: Pirms September Song stāvēju relatīvi tukšā placī, taču dziesmas beigās, neizkustoties ne centimetru, jau atrodos pūļa vidū - cilvēkus pievelk pazīstamas melodijas.

Sildniks: JP Cooper ir viens no tiem mūziķiem, kura populārākā dziesma ir kāda cita mākslinieka dziesma. Proti, britu dīdžeja Jonas Blue skaņdarbs Perfect Strangers, kas bija viena no pērnā gada vasaras himnām. Tiesa, JP Cooper izmantoja popularitātes vilni un nāca klajā arī ar singlu September Song, kā arī šogad tika iekļauts Fifty Shades Darker skaņu celiņā ar dziesmu Birthday. September Song skan tieši šobrīd.

Ivars Šteinbergs: Mana nojausma, ka pirmā Positivus diena aizvadīta mierpilni, izrādījusies patiesa - parunājoties ar drošības sargiem, noskaidrojām, ka šodienas laikā aizturētas piecas personas, galvenokārt nepilngadīgi jaunieši alkohola reibumā. Policijas pārstāvis piebilda: par laimi tiešām mierīga diena, cerēsim, ka tā tas arī turpināsies.

Pie galvenās festivāla ieejas veidojas pamatīgas rindas, un no telšu pilsētiņas plūstošie cilvēku pūļi liecina, ka rindas kļūs arvien garākas.

Portāls Delfi intervē grupas Pixies ģitāristu Džoiju Santiago.

Ivars Šteinbergs: Festivāla galvenā iela piedāvā dažnedažādas izklaides un atrakcijas - ir iespējams lēkāt pa batutu un censties pielipt pie lipeklīgas sienas, mētāt bumbiņas pa mērķi, piedalīties konkursos u.tml., bet, ja vēlaties uz Positivus paraudzīties no aptuveni 35 metru augstuma, iesaku doties uz Red Bull Tower. Šī ierīce-pacēlājs šogad festivālā ir pirmo reizi.

Sildniks: Mūsu kolēģim Eduardam uz skatuves pievienojas mūsu kolēģis Edgars, lai kopīgi dziedātu dziesmas.

Kāpējs kāpj priedē, kontrolieris kontrolē.

Sildniks: Edavārdi aptuveni pirms gada izteicās, ka ir sākusies latviešu hiphopa atdzimšana. Šogad festivālā Positivus ir tik daudz pašmāju un ārzemju hiphopa, cik vēl nekad. Vēl vairāk - šobrīd visa Palladium telts skandina futbola fanu meldiņu, pieprasot vēl.

Ivars Šteinbergs: Savukārt uz lielās Lattelecom skatuves pilnā sparā spēlē Maxïmo Park. Grupas līderis Pols Smits gan atzīst, ka ir nedaudz apslimis, taču piebilst, ka negrasās nedziedāt. Veltot dziesmu Latvijai, britu apvienība pieskandina Salacgrīvas lielāko brīvdabas deju placi.

Sildniks: Edavārdiem telts ir nedaudz par mazu - ļaudis ar skaļām ovācijām un kopīgu dziedāšanu sagaida reperi, kuram šī nav pēdējā reize šovakar uz Palladium skatuves.

Ivars Šteinbergs: Šobrīd skaļākā ballīte ir pie Palladium skatuves, kur savu koncertu sāk pašmāju reperis Edavārdi. Kā īsts šovmenis viņš dziesmu laikā dod instrukcijas klausītājiem, proti, liek uztaisīt troksni. Un klausītāji taisa troksni.

Positivus komanda ir apkopojusi dīvainākās festivāla grupu prasības. Neminot konkrētus vārdus, šogad dažādi mākslinieki ir palūguši sagādāt vienu kilogramu pistāciju, šampanieti Ace of Spades (maksā ap 300 dolāru, Latvijā nav nopērkams), vietējo tējas sēnes dzērienu, zivju pastēti, baklažānu kremu, enerģijas želejas un daudz ko citu.

Ivars Šteinbergs: Positivus pirmā diena zīmīga ar to, ka uzstājas liels daudzums interesantu pašmāju mākslinieku. Tā, piemēram, šobrīd uz Dabas skatuves muzicē ansamblis Polifauna, kas sevi piesaka kā drīmpopa un psihodēliskā popa grupu. Pirms diviem gadiem dibinātās apvienības debijas albums You Look Like a Lost Soul gaidāms rudenī, bet jau tagad redzams, ka Polifaunai ir sava fanu bāze.

Ivars Šteinbergs: Drīzumā uz festivāla galvenās skatuves uzstāsies britu indīroka grupa Maxïmo Park. Grupas nosaukums ir atsauce uz Maksimo Gomesa vārdā nosauktu parku Maiami, ASV. Maksimo Gomess (1836-1905) bija ģenerālmajors Kubas armijā.

Sildniks: Vēl viens izcilas balss īpašnieks šajā festivālā ir grupas Cigarettes After Sex līderis Gregs Gonzaless. Kopš 2008. viņš ap sevi pulcē dažādus mūziķus un viesmāksliniekus, lai veidotu atmosfērisku un romantiski depresīvu audiālo piedzīvojumu. Rezultātā Cigarettes After Sex kvalitāte nav apšaubāma – grupa dzīvē izklausās uz mata kā ierakstā. Un cilvēki spēj to novērtēt - Nordea skatuves priekša ir piepildīta.

#DzirdētsFestivālā: Mans šī gada festivāla hedlaineris ir mani draugi

Ivars Šteinbergs: #DzirdētsFestivālā: Posituvus uztveru vienkārši kā koncertu. Kā Pixies koncertu.

Ivars Šteinbergs: Šī Bostonas ambientā popa grupa ir viens no daudzu apmeklētāju gaidītākajiem notikumiem festivālā. Domājams, apvienība guva daudz jaunu fanu pērn, kad uzstājās Palladium teltī. Ir labi būt atpakaļ, vēsta grupas līderis.

Ivars Šteinbergs: Gaisīgā Grega Gonzalesa balss izskan no Nordea skatuves virziena, piesaistot varenu pulku. Pie Cigarettes After Sex sanācis, iespējams, līdz šim lielākais klausītāju pūlis.

Ivars Šteinbergs: Pēc īsa brīža Nordea skatuvi pieskandinās Cigarettes After Sex, kuru pirmais pilna garuma albums iznāca pagājušā mēnesī. Ietekmīgais izdevums Pitchfork viņu debijas ierakstu raksturojis kā noslēpumainu ceļvedi mūsdienu pasaules mīlas dēkās, kā arī – kā 21. gadsimta donžuāna depresīvu dienasgrāmatu.

Sildniks: Nav tā, ka Krists būtu parādījies no nekurienes – viņš nāk no Indrošonoku ģimenes, kur ar mūziku nodarbojas gan tēvs Valdis, gan viņa brālis Kārlis, kurš periodiski parādās visdažādākajos pašmāju projektos, visdažādākajos ampluā – gan pie bungām, gan pie ģitāras, gan producēšanas. Arī šajā gadījumā Kārlis ir uz skatuves – proti, pie taustiņiem.

Ivars Šteinbergs: Čudars paņem akustisko ģitāru, sāk improvizēt un, liekas, tā arī turpinās atlikušo koncertu. Meistarīga tehnika un muzikalitāte. Iesaku painteresēties arī par viņa trio Spāre, kas savos koncertos tāpat velta lielu uzmanību improvizācijai.

Sildniks: Strauji meiteņu (un ne tikai) Spotify plejlistēs ir parādījies pašmāju vārds – Chris Noah, kurš pie Latvijas mūzikas apvāršņa ir debitēja 2015. gadā un nav rāmā garā ir aizdzīvojies līdz pat debijas EP What About Tomorrow.

Sildniks: Kaut arī pie Lattelecom skatuves pūlis izskatās gana iespaidīgs, tajā ir gana daudz brīvas vietas un Nothing but Thieves uzstāšanos var gana komfortabli baudīt gan tuvāk skatuvei, gan pie skaņotāja pults.

Matīss Čudars uz Dabas skatuves:

Ivars Šteinbergs: Šī gada aprīlī Čudars kļuva par vienu no starptautiskā konkursa 'Riga Jazz Stage 2017' laureātu. Šovakar džezmenis klausītājiem sniedz vokāli instrumentālu priekšnesumu, kas nozīmē, ka līdzās atmosfēriskai ģitārspēlei skan arī mākslinieka balss. Kā no skatuves atklāj mūziķis, pirmā koncerta dziesma tika sarakstīta pirms divdesmit minūtēm.

Sildniks: Grupa ir pazīstama ar tās līdera Konora Meisona lielisko balsi. Par to, ka šiem komplimentiem ir pamats, var šodien pārliecināties arī Salacgrīvā - gan skaņa, gan izpildījums ir labākajā līmenī un Meisons nežēlo savu falsetu. Kādā intervijā Viņš teica, ka tas ir mazāk talants, bet vairāk smags un cītīgs darbs ar skolotājiem kopš 13 gadu vecuma.

Sildniks: Awolnation, Arcade Fire, Young Guns, Twenty One Pilots, Muse un daudzi citi – šīs grupas ir iesildījuši Nothing but Thieves. Tiesa, kritiķi uzskata, ka ilgi britu alternatīvā roka apvienība otrajā plānā nepaliks, par ko liecina arī grupas straujie attīstības tempi – pirmo albumu tā izdeva tikai 2015. gadā, bet jau tagad tā daudziem atrodas “ā, es viņiem zinu šito dziesmu!” kategorijā.

Ivars Šteinbergs: Piejūras skatuvē koncertu sāk viens no spožākajiem latviešu ģitāristiem - Matīss Čudars.

Pret vakaru kļūst nedaudz vēsāks. Neaizmirstiet par džemperiem.

Sildniks: Atsākam iepriekšējos gados iepraktizēto #ViestursĒd rubriku, kurā mūsu video redaktors recenzē ēdinātāju piedāvājumu. Kafejnīcā Marija par sašļiku, kartupeļiem, salātiem un mērci samaksāja 9€, kā rezultātā pārtika nessot attaisnojusi cerības. Tiesa, ēdinātāju izvēle ir ļoti liela un gurmāniem būs plašas izvēles iespējas.

Sildniks: Es nespēju neatbildēt uz Edgara kopbildi ar Okym & Tiiu. Mūziķe man pastāstīja, ka par spīti lauztajai potītei jūtoties labi un koncerts arī esot bijis labs. Tāpat viņa pauda neviltotu prieku, ka es esmu jau otrais, kurš ar viņu šodien uzņēmis kopbildi.

Sildniks: Šobrīd apmeklētāju rindas sāk kļūt biezākas - ziņo, ka ārpus Rīgas veidojoties sastrēgumi. Atgādinām, ka festivāls pirms norises vairākkārt uzsvēra, ka tas ir tuvu tam, lai būtu izpārdots, līdz ar to varam gaidīt strauju tautas pieplūdumu.

Varat droši braukt uz Salacgrīvu, šobrīd te sastrēgumu nav.

Smēķētāji, rūpēsimies par līdzcilvēkiem un nepīpēsim kur pagadās. Tabakas baudīšanai atvēlēta tam speciāli paredzēta vieta.

Maija Kuzņecova: Tikmēr Singapūras Satīns nodod Delfi lasītājiem sveicienus un, protams, pateicas par iespēju vienu.

Sildniks: Mūsu kolēģis Edgars Bāliņš laiku netērē lieki un izmantoja iespēju sevi iemūžināt kopā ar populāro un skandalozo Igaunijas reperi TIIU, kuras uzstāšanos baudījām Palladium teltī.

Ivars Šteinbergs: Visi trīs Ezeru dalībnieki ir aktīvi vietējās mūzikas dzīvē, viņi ne tikai spēlē arī dažādos citos ansambļos (Polifauna, northern c un citas), bet arī sadarbojas ar citiem māksliniekiem. Piemēram, pirms dažām dienām publicēts skaņdarbs, kas tapis Ezeru un Bandmaster mijiedarbē. Un starp citu – Bandmaster ir grupa, kas noslēgs šodienas Palladium programmu.https://youtu.be/iK2V3IJOlqM

Cilvēku festivāla teritorijā kļūst arvien vairāk, taču rindu un drūzmēšanās nav ne aproču saņemšanas punktā, ne pie galvenās ieejas. Arī apmeklētāju plūsma no telšu pilsētiņas un satiksme ir mierīgas.

Ivars Šteinbergs: Tikmēr, skanot oriģinālkompozīcijai un dziesmai ar Klāva Elsberga vārdiem, Palladium teltī sācies Ezeru koncerts, skatuves priekšā izveidojies neliels pūlis, kas kļūst arvien lielāks.

Edgars Bāliņš: Kā pirmie Lattelecom skatuvi pieskandina modernās folkmūzikas trio no Igaunijas - Trad.Attack! Soliste Sandra priekšnesumu papildina gan ar vargāna skaņām, gan ar dūdu partijām un iekarsušie igauņu fani pie skatuves jau metas nelielā dancī. Grupas pirmssākumos viņi uzstādīja ambiciozu mērķi - uzstāties visās pasaules valstīs. Pagaidām ir ap 30 un nešaubāmies, ka šis skaits tikai pieaugs.

http://www.delfi.lv/kultura/news/music/foto-positivus-festivala-uzstajas-pirmas-grupas.d?id=49047721

Sildniks: Dabas skatuves secret act grupa Četri vienā ir uzvarējuši Mikrofona ierakstu konkursā SuperMikrofons, kā arī ieguvuši divas otrās vietas akustiskās mūzikas konkursā Sudraba kaija 2017 – gan populārās, gan tautas mūzikas kategorijās. Šis pagaidām arī ir vienīgais mums zināmais secret act, kas paredzēts šogad, taču, kā ir pierādījuši iepriekšējie gadi – organizatoriem var būt ne viens vien pārsteigums azotē.

Edgars Bāliņš: Organizatori parūpējušies arī par to, lai grāvis starp šoseju un auto stāvvietu būtu rūpīgi izcirsts un pārgalvīgākie festivālētāji tur nemēģinātu atrast īsākos ceļus uz festivāla teritoriju. Iepriekšējos gados ne viens vien līksmotājs pārvērtēja savus spēkus un izmirka grāvī.

Sildniks: Pulksten 17:15 uz dabas skatuves bija pieteikts slepenais viesis, kas izrādās jauna grupa no Madonas "Četri vienā".

Sildniks: Vai tu esi biji Positivus, ja neesi nobildējies pie uzraksta? Šogad lielais uzraksts ir mainījis savu lokācijas vietu.

Valsts policijai šodien liriskas noskaņas.

Sildniks: Dāņu alternatīvās indie grupas Get Your Gun dibinātājs, solists un ģitārists Andreas Vestmarks acīmredzami neuzticas Latvijas vasarai.

Ivars Šteinbergs: Pēc apmēram vienas stundas, kad lielo skatuvi ieskandinās Trad.Attack!, Palladium teltī norisināsies viens no manis gaidītākajiem šodienas koncertiem – uzstāsies pašmāju trio Ezeri, ko augsti novērtējuši gan vietējie, gan ārzemju klausītāji. Savukārt jau tagad – Nordea skatuvi gatavojas ieņemt dāņu rokeri Get Your Gun.

Sildniks: Nu jau Palladium teltī sanākušo cilvēku skaits pārsniedz dažus desmitus un koncerts sākas. Okym & Tiiu nav viennozīmīgi vērtēts duets – par to liecina gan Positivus mājaslapā minētais salīdzinājums ar Die Antwoord, gan fakts, ka viņu populārākās dziesmas videoklipam Youtube ir visai negatīvs vērtējums – atzīmes "man patīk" ir aptuveni piecas reizes mazāk nekā "man nepatīk". Tomēr koncertā no provikācijām ne vēsts. Taču visu cieņu solistei, kura uzstājas par spīti lauztajai kājai.

Sildniks: Koncertam ir jāsākas pēc 4 minūtēm un šobrīd es ar kolēģi Edgaru Bāliņu esam vienīgie visā Palladium teltī, kuri gaida šo uzstāšanos.

Sildniks: Būšu atklāts. Ļoti gaidīju Okym & Tiiu. Nē, ne tikai tāpēc, ka Okym & Tiiu populārākajā dziesmā ir tverkošana (puskailu dibenu dricelēšana) trīs minūšu garumā pie rozā žiguļa. Ok, tā kā solīju būt atklāts – jā, tas ir vienīgais iemesls, kāpēc to gaidīju. Taču tas ir arī tīri profesionālas dabas jautājums – vai šis igauņu priekšnesums būs drosmīgākais, kas noticis uz Positivus skatuves? Latiņa ir augstu uzstādīta, jo Positivus ir pieredzējis daudz – sākot ar Singapūras Satīnu, beidzot ar Jāņa Žildes ģitāras sadauzīšanu.

Divi vienā — ilgi gaidītās saules ķeršana un Baložu pilni pagalmi!

Visas svarīgākās mantas ir sapakotas. "Positivus Ekspresis" sāk savu ceļu uz Salacgrīvu.

Ivars Šteinbergs: Atklājot koncertēšanu uz Positivus otras lielākās skatuves, Māris Šverns priecīgs skatītājiem uzsauc – Tie pirmie ir tie labākie. Gan šaipus, gan taipus skatuvei!

Ivars Šteinbergs: Baložu pilni pagalmi sākuši koncertēt uz Nordea skatuves. Ansamblis, kas latviešu mūzikā darbojas jau vairāk nekā 20 gadu, šogad izdevis savu jaunāko – vienpadsmito – albumu Visi savejie.

Rīgas Improvizācijas teātris smīdina prāvu skatītāju pulku — ja pasteigsies, vēl varēsi paspēt atrast vietu, kur apsēsties.

Cik daudz tu zini par "Positivus" festivālu?http://www.delfi.lv/kultura/news/music/cik-pieredzejis-festivaletajs-tu-esi-parbaudi-savas-zinasanas-par-positivus.d?id=49026155

Sildniks: Dabas skatuvi savukārt atklāj Rīgas improvizācijas teātris ar stāstu par Karlsonu, kuram nebija sava guļammaisa.

Sildniks: Boibands Beyond Beyond tikai gada laikā ir guvuši plašu atpazīstamību internetā – grupas pirmais singls So Alive Spotify ir klausīts teju miljons reižu, bet Youtube skatīts virs 300 tūkstošiem. Grupa ir manāmi uztraukusies un solists saka: "Mēs tā baidījāmies, ka neviens uz mūsu koncertu neatnāks, taču jūs esat tik daudz!" Pāris simtus lielajā pūlī dominē igauņu valoda, tā kā par lojālu fanu bāzi puikas sūdzēties nevar.

Sildniks: Positivus atklāj Igaunijas grupa Beyond Beyond – festivāls viņus piesaka kā puišu grupu, taču pats kvartets lūdz sevi neuztvert kā boibandu. Tiesa, spriežot pēc apvienības mūzikas stila, priekšnesuma un vizuālā tēla, nevaram apsolīt, ka izpildīsim viņu lūgumu.

Maija Kuzņecova: Arī Delfi foto un video dodas teritorijas apgaitā. Ja redzi mūs, nebaidies nopozēt kādam glītam kadram, ko vēlāk atrast publicētajās galerijās.

Ivars Šteinbergs: Šogad festivāla teritorijā ir nelielas izmaiņas – ēdināšanas zona pārcelta uz festivāla galveno ielu, bet galvenā ieeja pavirzīta tuvāk Salacgrīvas vidusskolai. Tas, protams, neliedz apmeklētājiem sameklēt jūru: patīkamo laikapstākļu priecētas, pludmalē rosās vairākas kompānijas. Daži arī nolēmuši izpeldēties.

"Latvijas Valsts ceļi" atgādina, ka autovadītājiem šodien jārēķinās ar intensīvu satiksmi uz Tallinas šosejas, tādēļ festivāla apmeklētājiem savlaicīgi jāplāno savi braucieni.

Pirmie fotoiespaidi no festivāla http://www.delfi.lv/kultura/news/music/foto-positivus-festivala-saulite-lutina-pirmos-apmekletajus.d?id=49046333

Ivars Šteinbergs: Labadiena Positivus! Jau pavisam drīz festivālā sāksies pirmie koncerti, uz Palladium skatuves kāps igauņu grupa Beyond Beyond, bet uz Nordea – latviešu pagrīdes mūzikas veterāni Baložu pilni pagalmi.

Sildniks: Positivus pārstāvji ziņo, ka Palladium ir izķertas visas aproces, tāpēc tās var iegūt tikai pie festivāla ieejas. Sagaidāms, ka pūļi būs grandiozi, jo visas festivāla reklāmas kampaņas ziņoja, ka Positivus ir tuvu tam, lai būtu izpārdots.

Šobrīd debesīs virs Salacgrīvas nav neviena mākonīša. http://www.delfi.lv/laika-zinas/raksti/festivals-positivus-aizrites-bez-lietus.d?id=49044709

Sveiki! Sākam teksta tiešraidi no vienpadsmitā "Positivus" festivāla. Līdz svētdienas vakaram mēs būsim kopā ar jums, lai ziņotu par jaunāko un interesantāko, kas notiek uz skatuvēm un festivāla teritorijā.